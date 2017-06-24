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Culture

المركز الوطني للسينما والصورة يفتح باب الترشح أمام المخرجين الشبان ضمن مشروع ""تونيزيا فاكتوري 2018''

Samedi 24 Juin 2017
بــاب نــات - أعلن المركز الوطني للسينما والصورة عن فتح باب الترشحات أمام المخرجين السينمائيين الشبان لتقديم ملفات الترشح ضمن مشروع "تونيزيا فاكتوري"، الذي خصّص برنامجه لدعم السينما التونسية لسنة 2018 بعد لبنان (2017) وإفريقيا الجنوبية (2016) والشيلي (2015).
وحُدّد يوم 26 جويلية القادم آخر أجل لتقديم الترشحات. واشترطت إدارة المركز الوطني للسينما والصورة ألا تقل سن المخرج المترشح عن 23 سنة وألا تتجاوز 40 سنة، وأن يكون المترشح قد أنجز فيلما قصيرا أو فيلما طويلا روائيا أو وثائقيا.

ويتضمن ملف المشاركة مطلبا كتابيا يشرح فيه المترشح دوافع المشاركة في هذا المشروع وسيرة ذاتية وروابط إلكترونية لأعمال سينمائية سابقة ونسخة من بطافة التعريف الوطنية، إلى جانب ملخص لمشروع الفيلم الطويل لا يقل عدد صفحاته عن 5 ولا يتجاوز 10 صفحات على أقصى تقدير. وينبغي أن يكون ملف المشاركة باللغة الفرنسية. كما يتعيّن على المترشح أن يتقن الحديث باللغة الأن?ليزية.
ويتعيّن على المترشحين المقبولين بصفة أولية أن يكونوا متفرغين من أي نشاط خلال شهر سبتمبر وأن يتواجدوا داخل أرض الوطن للقاء لجنة انتقاء الملفات.
وسيتم اختيار أربعة مخرجين ستقع دعوتهم فيما بعد للمشاركة في كتابة وإخراج 4 أشرطة قصيرة (من 12 إلى 15 دقيقة) يرافقهم فيها 4 مخرجين شبان أجانب.
وسيتم عرض هذه الأفلام الأربعة ضمن افتتاح فعالية "نصف شهر المخرجين" بمهرجان كان السينمائي في ماي 2018.

ومشروع "لافاكتوري" أسسته المنتجة السينمائية الفرنسية "دومينيك ويلنسكي" سنة 2012 بهدف دعم صناعة الأفلام القصيرة وتطويرها.
ويستهدف هذا المشروع المخرجين الشبان من مختلف أنحاء العالم الذين يعملون على إخراج الفيلم الروائي الطويل الأوّل لهم أو الثاني.
لمح


Publié le:2017-06-24 20:05:14

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