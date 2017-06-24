المركز الوطني للسينما والصورة يفتح باب الترشح أمام المخرجين الشبان ضمن مشروع ""تونيزيا فاكتوري 2018''

وحُدّد يوم 26 جويلية القادم آخر أجل لتقديم الترشحات. واشترطت إدارة المركز الوطني للسينما والصورة ألا تقل سن المخرج المترشح عن 23 سنة وألا تتجاوز 40 سنة، وأن يكون المترشح قد أنجز فيلما قصيرا أو فيلما طويلا روائيا أو وثائقيا.
ويتضمن ملف المشاركة مطلبا كتابيا يشرح فيه المترشح دوافع المشاركة في هذا المشروع وسيرة ذاتية وروابط إلكترونية لأعمال سينمائية سابقة ونسخة من بطافة التعريف الوطنية، إلى جانب ملخص لمشروع الفيلم الطويل لا يقل عدد صفحاته عن 5 ولا يتجاوز 10 صفحات على أقصى تقدير. وينبغي أن يكون ملف المشاركة باللغة الفرنسية. كما يتعيّن على المترشح أن يتقن الحديث باللغة الأن?ليزية.
ويتعيّن على المترشحين المقبولين بصفة أولية أن يكونوا متفرغين من أي نشاط خلال شهر سبتمبر وأن يتواجدوا داخل أرض الوطن للقاء لجنة انتقاء الملفات.
وسيتم اختيار أربعة مخرجين ستقع دعوتهم فيما بعد للمشاركة في كتابة وإخراج 4 أشرطة قصيرة (من 12 إلى 15 دقيقة) يرافقهم فيها 4 مخرجين شبان أجانب.
وسيتم عرض هذه الأفلام الأربعة ضمن افتتاح فعالية "نصف شهر المخرجين" بمهرجان كان السينمائي في ماي 2018.
ومشروع "لافاكتوري" أسسته المنتجة السينمائية الفرنسية "دومينيك ويلنسكي" سنة 2012 بهدف دعم صناعة الأفلام القصيرة وتطويرها.
ويستهدف هذا المشروع المخرجين الشبان من مختلف أنحاء العالم الذين يعملون على إخراج الفيلم الروائي الطويل الأوّل لهم أو الثاني.
لمح
Publié le:2017-06-24 20:05:14
Par:expatjaloux ( ) Par Mobile
Sur: قضية سمير الوافي: الشاكية ترفض الصلح وتتمسك بإسترجاع كامل المبلغ بصفة فورية