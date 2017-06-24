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Culture

تعيينات جديدة صلب وزارة الشؤون الثقافية

Samedi 24 Juin 2017
بــاب نــات - أعلنت وزارة الشؤون الثقافية في بلاغ لها عن تعيين كمال البشيني مديرا عاما لوكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية وشيراز العتيري مديرة عامة للمركز الوطني للسينما و الصورة شهاب المكني رئيسا لديوان وزير الشؤون الثقافية وآمال حشانة مديرة عامة للمصالح المشتركة.
كما تمّ تعيين محمود الماجري مكلفا بمهمة بديوان وزير الشؤون الثقافية و شهاب المكني رئيسا لديوان وزير الشؤون الثقافية وآمال حشانة مديرة عامة للمصالح المشتركة.




Publié le:2017-06-24 14:20:04

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