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Sport

بطولة الرابطة المحترفة الاولى تنطلق يوم 15 اوت القادم

Vendredi 23 Juin 2017
بــاب نــات - تنطلق بطولة الرابطة الوطنية المحترفة الاولى لكرة القدم للموسم الرياضي 2017-2018 يوم 15 اوت القادم وبطولة الرابطة الثانية يوم 16 سبتمبر القادم.

وكان المكتب الجامعي اعلن خلال اجتماعه امس الخميس ان بطولة الرابطة الثانية ستنطلق بمشاركة 20 فريقا وهي مستقبل المرسى وقوافل قفصة ومستقبل القصرين واتحاد تطاوين واتحاد النقل بصفاقس وامل حمام سوسة وسكك الحديد الصفاقسي والنادي القربي وجمعية اريانة وستير جرزونة واولمبيك قرقنة في المجموعة الاولى ونادي حمام الانف واولمبيك سيدي بوزيد وجمعية جربة والاولمبي الباجي وجندوبة الرياضية وسبورتينغ بن عروس والملعب الصفاقسي وملعب منزل بورقيبة وجمعية سليمان وهلال الشابة عن المجموعة الثانية.

وبخصوص مسالة الصعود، يصعد صاحبا المركزين الاول والثاني في الرابطة الثانية في اعقاب مرحلة التتويج الى الرابطة الاولى فيما ينزل صاحبا المرتبتين 13 و14 من الرابطة الاولى الى الرابطة الثانية.
ويخوض صاحب المركز 12 في الرابطة الاولى مباراة فاصلة مع صاحب المركز الثالث في الرابطة الثانية .
ر/إص



Publié le:2017-06-23 11:14:16

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