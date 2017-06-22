جامعة كرة القدم تدعو اندية الرابطتين الاولى والثانية لمدها بمقترحاتها بخصوص مراجعة وتنقيح الفصول القانونية

Jeudi 22 Juin 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-06-22 16:06:29

- دعت الجامعة التونسية لكرة القدم اندية الرابطة المحترفة الاولى والثانية والاخصائيين في القانون الرياضي الى "مدها بالمقترحات الخاصة بتنقيح او مراجعة الفصول القانونية المتعلقة بكرة القدم المحترفة او سن نصوص تشريعية جديدة بالنسبة للوضعيات غير المنصوص عليها سابقا وذلك في اجل لا يتجاوز 30 جوان الجاري ..".واوضح بلاغ للجامعة ان " هذه الدعوة تاتي على خلفية الاستعدادات الجارية لعقد الجلسة العامة العادية الخاصة باندية كرة القدم المحترفة وسعيا لتشريك كافة الاطراف المتدخلة بهذا الشان ..".