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هكذا أصبحت الزوجة السابقة لعدنان خاشقجي أغنى نساء بريطانيا

Mardi 20 Juin 2017
وكالات - كشفت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية الحالة المزرية التي وصلت إليها الزوجة السابقة للملياردير السعودي وتاجر الأسلحة الراحل عدنان خاشقجي، وذلك من خلال صورة وثقتها إحدى الكاميرات بعد أيام من رحيل زوجها السابق.

ووثقت الكاميرا صورة الزوجة ثريا خاشقجي وهي تسير في طريقها إلى محطة للحافلات غرب لندن، مرتدية معطفا أحمر وتنورة قصيرة فضفاضة و”تي شيرت” وسترة، وترتدي قبعة على رأسها وتسوق خلفها عربة تسوق “ترولي”.

وقالت صحيفة “المرصد” السعودية، إن صورة السيدة ثريا يصعب تصديقها، خاصة وأنها كانت واحدة من أغنى سيدات بريطانيا وأكثرهن جاذبية.

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وأوردت الصحيفة تعليق المصور “نورمان باركنسون” الذي وصفها بقوله، “بأنها أكثر امرأة جميلة صورها في حياته تحتفظ بطبيعتها”، مشيرة إلى العلاقة التي كانت تجمع السيدة ثريا مع رئيس وزراء بريطانيا الأسبق ونستون تشرشل، وحفيد رئيس الوزراء السابق.

يذكر أن السيدة ثريا خاشقجي كانت تدعى ساندرا دالي، وتحولت إلى الإسلام وغيرت اسمها قبل الزواج من زوجها في عام 1961، ولها من زوجها عدنان خاشقجي 5 أطفال قبل أن ينفصلا في عام 1974.

ولفتت “ديلي ميل” إلى أن السيدة ثريا عملت في السنوات الأخيرة في محل بيع الزهور برفقة أحد أبنائها.

Publié le:2017-06-20 11:20:56

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