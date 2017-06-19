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وكالة الأنباء القطرية تقاضي قناتي العربية وسكاي نيوز عربية

Lundi 19 Juin 2017
وكالات - قالت وكالة الأنباء القطرية (قنا) إنها تقدمت بشكوى رسمية في بريطانيا ضد قناتي "العربية" و"سكاي نيوز عربية"، "لبثهما تصريحات ليس لها أساس من الصحة نسبت إلى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر" عقب تعرض موقع الوكالة لقرصنة إلكترونية في الرابع والعشرين من الشهر الماضي.

وأضافت الوكالة في خبر بثته اليوم أنها أوكلت "مكتب "كارتر- رك للمحاماة" البريطاني بالتقدم بشكوى رسمية لدى هيئة البث البريطانية (أوفكوم) ضد القناتين "للفت انتباه هاتين القناتين لقوانينها الإذاعية بما في ذلك البنود التي تتطلب الحياد الواجب والدقة في الأخبار وهو الأمر الذي خالفته القناتان في بث التصريحات المنسوبة لأمير البلاد".

وأضاف الوكالة أن "عملية القرصنة الإلكترونية تسببت بنشر تصريحات مفبركة نُسبت إلى أمير قطر ونقلتها هاتان القناتان بشكلٍ زائف إلى جميع أنحاء العالم مع عدم التزام القناتين بالقوانين الإذاعية لهيئة (أوفكوم) بما في ذلك البنود التي تتطلب الحياد والدقة في تناول الأخبار".

وتابعت الوكالة بأن بث هذه الأخبار جاء رغم أن "وكالة الأنباء القطرية لم تبث على نظام الـ(أف تي بي) المعتمد في تبادل الأخبار بين وكالات الأنباء العربية والعالمية هذه التصريحات".


وختمت الوكالة بالقول إن "العربية" و"سكاي نيوز" "واصلتا تناول تلك التصريحات المفبركة ومنحها مكان الصدارة ولم تستجب القناتان لمحاولات الاتصال من قبل مكتب الاتصالِ الحكومي ، بينما استجابت غالبية وسائل الإعلام في العالم بتصحيحها".

Publié le:2017-06-19 23:35:38

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