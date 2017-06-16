Vendredi 16 Juin 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-06-16 10:07:31

- أعلنت المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية، في بلاغ لها يوم الخميس، عن تعيين مريم قلوز مديرة للدورة الأولى لأيام قرطاج للفنون الكوريغرافية لسنة 2018.وللتذكير فقد تم الإعلان عن إطلاق أيام قرطاج للفنون الكوريغرافية خلال ندوة صحفية عقدها وزير الشؤون الثقافية في ديسمبر 2016 وذلك في إطار عرض برنامج عمل الوزارة للمخطط الخماسي 2016-2020 والذي تضمن بالخصوص بعث تظاهرات ثقافية جديدة الى جانب ايام قرطاج السينمائية والمسرحية والموسيقية، وهي أيام قرطاج للفنون التشكيلية (التي تم تعيين الفنان نجا المهداوي على رأس إدارتها) وأيام قرطاج للفنون الكوريغرافية وأيام قرطاج للشعر والأدب.