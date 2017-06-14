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بسبب المليارين: الهايكا تفتح تحقيقا بخصوص دليلك ملك

Mercredi 14 Juin 2017
بــاب نــات - أعلن عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات هشام السنوسي انّ الهيئة ستفتح تحقيقا بخصوص حلقة الثلاثاء 13 جوان 2017 من برنامج دليلك ملك.
وأوضح هشام السنوسي لموزاييك انه اذا ثبت للهايكا أنّه وقع التحكّم في توقيت بث الحلقة والتي فازت خلالها ممثلة بن عروس بمبلغ 2 مليون دينار او في حال استعمال الحلقة للحصول على أكثر عدد ممكن من الإرساليات القصيرة فانه سيتم الاذن بالتحقيق.

وتابع المتحدث ''نظرا لما تم تداوله حول هذه الحلقة واذا ثبت للهايكا أنّه وقع التحكّم في توقيت بثها واستعمالها للحصول على أكثر عدد ممكن من الإرساليات القصيرة، خاصة بوجود عدد من المشاركين كانوا قد غادروا اللعبة ثمّ عاودوا الظهور في هذه الحلقة''.

واضاف السنوسي ''اذا تبيّن كلّ ذلك واستنادا إلى كرّاس الشروط الذي ينصّ على وجوب أن تكون المعايير والشروط المعتمدة في ألعاب الحظّ واضحة فإنّ الهايكا سوف تفتح تحقيقا.
جدير بالذكر ان فوز ممثلة ولاية بن عروس بمبلغ المليارين واقتسامها مع متشارك سابق من ولاية زغوان قد اثار شكوكا كبيرة.



Publié le:2017-06-14 20:47:46

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