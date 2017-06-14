''الحب في زمن الحرب'' شعار الدورة الحادية والثلاثين للمهرجان الوطني للأدباء الشبان بقليبية

Mercredi 14 Juin 2017

بــاب نــات - تلتئم الدورة الحادية والثلاثون للمهرجان الوطني للأدباء الشبان بقليبية أيام 14 و15 و16 جويلية القادم تحت شعار "الحب في زمن الحرب"، وسيكون شعار الدورة محورا لندوة أدبية ستقام يوم 15 جويلية بفضاء سيدي عبد السلام بقليبية، بمشاركة مجموعة من الأدباء والشعراء والنقاد منهم فتحي التريكي ومحمد علي اليوسفي ولطفي الشابي وفق ما أكدته رئيسة جمعية منارة الأدب بقليبية سنية فرج الله في اتصال هاتفي مع (وات) صباح الأربعاء.



وأعدّت الهيئة المديرة للمهرجان برنامجا موازيا للملتقيات الأدبية والشعرية، يتمثل في تنظيم معرض للفن التشكيلي وآخر للكتاب برواق الفنون بدار الثقافة بقليبية فضلا عن تنظيم سهرات موسيقية.

وتواصل جمعية منارة الأدب بقليبية إلى غاية يوم 30 جوان الجاري قبول ملفات المشاركين في مختلف مسابقات المهرجان وهي "الشعر العربي الفصيح" والنثر العربي الفصيح" والمقال بالعربية الفصحى" و"الإبداع باللغة الفرنسية" بالإضافة إلى مسابقة "الإبداع باللغة الأنقليزية".



وتشترط المشاركة في المسابقات ألا يتجاوز سن المترشح 40 سنة وألا تكون له إصدارات سابقة، وأن يكون النص المشارك به غير منشور وغير مشارك به جزئيا أو كليا في تظاهرات سابقة.

ومنحت هيئة المهرجان حرية اختيار الموضوع بالنسبة إلى المشاركين في كل المسابقات باستثناء مسابقة المقال التي ينبغي أن تكون متصلة بشعار الدورة "الحبّ في زمن الحرب".



وترسل ملفات المشاركة في خمسة نظائر مرقونة تحمل اسم صاحبها ومرفوقة وجوبا بنسخة من بطاقة التعريف وصورتين شمسيتين والعنوان ورقم الهاتف إلى جمعية منارة الأدب بقليبية صندوق بريد عدد6 قليبية 8090.

لمح



Publié le:2017-06-14 17:03:57

