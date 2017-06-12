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Culture

الدورة الجديدة لمهرجان المدينة بحمام الانف بداية من 16 جوان

Lundi 12 Juin 2017
بــاب نــات - تنطلق الدورة الجديدة من مهرجان المدينة بحمام الانف يوم الجمعة المقبل 16 جوان بعد ان توضحت الملامح الكبرى للعروض من قبل الهيئة المديرة و التي ستقام هذه السنة بفضاء الكازينو .
وبين مدير المهرجان البشير الشوكاني في تصريح اليوم الاثنين لوكالة تونس افريقيا للانباء ان الاختيارات العامة لبرمجة المهرجان في دورته الجديدة ارتكزت على بعدين اساسيين اولهما التناغم بين التراث والطرب انطلاقا من رؤية فنية جمالية لاتقوم على اعادة احياء التراث بل تركز على اظهاره في شكل جديد ومقروئية معاصرة.

ويتعلق البعد الثاني في الاختيار بالتركيز على الفرق الشبابية والتي تبحث عن موقع لها في الساحة الثقافية والفنية من خلال اشكال ظهور مغايرة على غرار عرض فرقة المالوف سليمان ومسرحية الجيل الرابع.

ويؤثث سهرة افتتاح الدورة الجديدة لهذه السنة الفنان شريف علوي في عرض فرجوي جديد ترافقه فيه فرقة الفنون الشعبية بجربة يوم الجمعة 16 جوان ليلتقى جمهور حمام الانف في اليوم الموالي مع اكرام عزوز من خلال عرض مسرحية " سلفي " احباء الطرب سيكون لهم موعد يوم الاحد 18 جوان مع فرقة بن يدر للطرب ثم موعد ثان يوم الاربعاء 21 جوان مع المطربة التونسية ناجحة جمال في سهرة تحتفي بتراث الجنوب واغانيه البدوية وللروحانيات والانشاد الصوفي نصيب في برمجة المهرجان حيث خصصت سهرة الجمعة 23 جوان لعرض صوفي قبل ان يختتم الفنان عادل سلطان فعاليات المهرجان بعرض فني يوم السبت 24 جوان وبحسب مدير المهرجان من المنتظر اضافة عروض جديدة وتحديد فقرات اخرى في سهرات المهرجان الذي سيشهد كذلك عروض تنشيطية في الشارع على غرار يوم الافتتاح الذي سيشهد تنشيط شوارع المدينة بكرنفال الجحفة وعروض اللباس التقليدي الى جانب تنشيط الواحهة البحرية والمقاهي المنتصبة بها بفقرات تنشيطية مختلفة سيكون فيها للشعر حضور بارز من خلال خيمة الشعراء .
بسط



Publié le:2017-06-12 17:04:00

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