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Sport

دقيقة صمت تسبق مقابلة تونس ومصر ترحما على الفقيد احمد القروي

Dimanche 11 Juin 2017
بــاب نــات - أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم على صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي فايسبوك أنه تقرر الوقوف دقيقة صمت على روح فقيد الرياضة التونسية والرئيس السابق للنادي الرياضي البنزرتي أحمد القروي قبل انطلاق مباراة المنتخب التونسي ونظيره المصري المقررة يوم الاحد على ملعب رادس بداية من الساعة الحادية عشرة ليلا لحساب الجولة الافتتاحية من منافسات المجموعة العاشرة ضمن تصفيات كأس الأمم الإفريقية (الكاميرون 2019).
وكان احمد القروي توفي يوم الخميس الماضي بعد صراع مع المرض.
ر-امين




Publié le:2017-06-11 17:23:55

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