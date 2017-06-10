اللجنة الأولمبية الدولية تعتمد 15 مسابقة جديدة في أولمبياد طوكيو 2020

Samedi 10 Juin 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-06-10 17:07:16

- اعتمدت اللجنة الأولمبية الدولية امس الجمعة 15 مسابقة جديدة في برنامج دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2020 في طوكيو منها سباقات للمنتخبات المختلطة في ألعاب القوى والسباحة وكرة السلة (3 × 3).وتسعى اللجنة الأولمبية الدولية إلى المساواة في عدد مسابقات الرجال والسيدات في البرنامج الأولمبي، بعد مطالبات عدة بهذا الشأن.ومن المسابقات التي ستعتمد في الأولمبياد الياباني، البدل المختلط في ألعاب القوى 4 × 100 م، والبدل المختلط 4 × 100 م في السباحة، ومنافسات كرة السلة المصغرة (3 × 3)، ومسابقة للفرق المختلطة في الجودو والدراجات والقوس والنشاب والترياتلون.كما أضيفت مسابقة الزوجي المختلط في كرة الطاولة، وتم استبدال واحدة في الشراع وألغيت مسابقات للرجال في الكانوي والرماية والملاكمة واستبدلت بمسابقات للسيدات ليرتفع عدد المسابقات في ألعاب طوكيو إلى 321، مقابل 306 في "ريو دي جانيرو 2016 " التي أضيفت إليها رياضتان جديدتان هما الرقبي والغولف للرجال والسيدات، و302 في "لندن 2012".وكانت اللجنة الأولمبية الدولية أضافت خمس رياضات جديدة إلى برنامج الألعاب الأولمبية في طوكيو هي الكاراتي وركوب الامواج والتسلق ولوح التزحلق (سكايت بورد) والبيسبول/ سوفتبول.ر- م ف