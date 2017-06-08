متحدث باسم حفتر: حركة حماس درّبت عناصر متطرفة بليبيا

Jeudi 08 Juin 2017

وكالات





Publié le:2017-06-08 02:38:50

- شن المتحدث باسم قوات حفتر في ليبيا، أحمد المسماري، هجوما على الجناح العسكري لحركة حماس، كتائب عز الدين القسام.وزعم خلال مؤتمر صحفي أن "قيادات حماس العسكريين هم الذين دربوا العناصر المتطرفة بليبيا على وسائل التفخيخ والتفجير".وادعى المسماري في تصريحاته أن "لواء خان يونس أيضا قدم مساعدات فنية للإرهابيين على الأراضي الليبية".وتابع زعمه: "شو يدير لواء خان يونس بليبيا وساب تل أبيب وقعد في طرابلس.. لا إله إلا الله محمد رسول الله.. قطر هي التي وفرت التمويل المالي للعناصر المتطرفة والإرهابية.. ووجدنا الفيديوهات التي تظهر هذه العناصر وهي تكبر على ذبح الليبيين ببنغازي والأسلحة.. بنغازي كانت مسرح لجريمة قطرية كبيرة جدا".وادعى أن "الطائرات القطرية كانت تهبط على الأراضي الليبية، وتمد الإرهابيين بالأسلحة المتطورة".وقال إن "عقيدا في الاستخبارات القطرية يعمل في تونس، الملحق العسكري لقطر في دول شمال إفريقيا، ويدعى سالم علي جربوعي، هو المسؤول عن الخراب المالي والأخلاقي لهذه المنطقة وليبيا عن طريق تحويل الأموال من البنوك القطرية إلى بنك الإسكان في تطاوين بتونس، وبعد ذلك يتم تحويلها إلى الإرهابيين" على حد قوله.يشار إلى أن الإمارات تقدم دعما عسكريا وسياسيا لحفتر.وأعلن ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، أثناء لقائه بحفتر في نيسان/ أبريل الماضي، دعم الإمارات لخليفة حفتر؛ بسبب دوره في "محاربة الإرهاب" على حد وصفه.