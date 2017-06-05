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Sport

وفاة اللاعب الإيفواري شيخ تيوتي خلال حصة تدريبية

Lundi 05 Juin 2017
وكالات - أكد وكيل أعمال شيخ تيوتي ان اللاعب السابق لمنتخب ساحل العاج لكرة القدم انهار وتوفي عن 30 عاما خلال حصة تدريبية مع ناديه الصيني اليوم الاثنين.

وقال ايمانويلي بالادينو وكيل أعمال اللاعب لشبكة سكاي سبورتس "بعميق الحزن يمكنني ان اؤكد نبأ وفاة عميلي شيخ تيوتي في وقت مبكر من اليوم عقب انهياره خلال التدريب مع فريقه بكين انتربريزس".

ولعب تيوتي لنادي نيوكاسل يونايتد الانجليزي لسبع سنوات قبل ان ينتقل الى الصين في فبراير الماضي.

وفاز اللاعب بكأس الامم الافريقية مع منتخب ساحل العاج في 2015 رغم غيابه عن المباراة النهائية بسبب الاصابة وشارك ايضا في نهائيات كأس العالم 2010 و2014.



Publié le:2017-06-05 18:01:45

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1 de 1 commentaires pour l'article 143684

Mandhouj  (France)  |Lundi 05 Juin 2017 à 18h 24m |           
الله يرحمه



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