في الكاميرا الخفية ''الماسك'': الضحية يظطر الى تقليد أصوات الحيوانات لارضاء الرئيس

وقد تّم استدعاء زياد الذي يعمل جنان من أجل العناية بحديقة احدى المنازل ليكتشف فيما بعد أنه سيعمل في منزل ابنة رئيس الجمهورية المزيف.
وبعد دخوله الى المنزل التقى الضحية بالرئيس المزيف ميقالو الذي طلب منه مشاركته في تسجيل شريط فيديو يحتوي كلمة موجهة للشعب التونسي.
واضطر الشاب بلال الى تلقيد مجموعة من أصوات الحيوانات بعد أن طلب منه الرئيس ذلك.
وجاء تقليد أصوات العصافير والكركدن من أجل اعطاء الانطباع بأن الرئيس متواجد في دولة السيشال.
فيديو جزء 1
فيديو جزء 2
فيديو جزء 3
Publié le:2017-06-04 00:11:50
Par:Observateur (Canada ) Par Mobile
Sur:أموال إماراتية لتدريب كتائب تونسية في معسكرات مصرية