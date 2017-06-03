النادي الافريقي ينهزم امام الفتح الرباطي 2-1

Samedi 03 Juin 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-06-03 02:08:30

- انهزم النادي الافريقي امام الفتح الرياضي الرباطي 2-1 بالرباط في افتتاح الجولة الثالثة للمجموعة الاولى لكاس الاتحاد الافريقي لكرة القدم.وبادر النادي الافريقي بالتسجيل بواسطة ابراهيم الشنيحي في الدقيقة 19 قبل ان يتمكن محمد فوزير من تعديل النتيجة في الدقيقة 52 من ركلة جزاء ويختطف ايوب سكوما في الوقت بدل الضائع(90 ز4) هدف الفوز للفريق المغربي.واثارت ركلة الجزاء التي اعلن عنها الحكم المصري محمود بسيوني احتجاجات كبيرة من قبل لاعبي النادي الافريقي.ويكتمل نصاب الجولة الثالثة بعد ظهر السبت بلقاء كامبالا سيتي الاوغندي وريفرز يونايتد النيجيري.وتجمد رصيد النادي الافريقي عقب هذه الهزيمة الثانية على التوالي في المسابقة عند ثلاث نقاط في المركز الثاني رفقة ريفرز يونايتد وكامبالا سيتي فيما انفرد الفتح الرباطي مؤقتا بالصدارة برصيد 6 نقاط.ويلاقي النادي الافريقي في الجولة القادمة يوم 20 جوان برادس الفتح الرباطي.وكان النادي الافريقي انهزم في الجولة الثانية خارج ارضه امام كامبالا الاوغندي بعد ان فاز في الجولة الاولى على ريفرز يونايتد النيجيري 3-1 برادس.