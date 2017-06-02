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Sport

تصفيات كاس امم افريقيا (الكامرون 2019): الحدادي يتلقى الضوء الاخضر لاستئناف التمارين

Vendredi 02 Juin 2017
بــاب نــات - منح الاطار الطبي للمنتخب التونسي لكرة القدم الضوء الاخضر للاعب اسامة الحدادي لاستئناف التمارين بعد تماثله للشفاء من الاصابة حيث سيكتفي في مرحلة اولى بالعدو حول الملعب في انتظار الانضمام الى بقية المجموعة التي تواصل تحضيراتها استعدادا للمباراة امام المنتخب المصري يوم الاحد 11 جوان بملعب رادس (س 23) في اطار منافسات الجولة الاولى للمجموعة العاشرة من تصفيات كاس امم افريقيا (الكاميرون 2019).

وكان الجهاز الطبي للمنتخب التونسي قد قرر منح لاعب فيتوريا غيماريش البرتغالي مروان الصحراوي راحة ب10 ايام بداعي الاصابة بعد الفحوصات التي خضع لها اللاعب يوم الخميس في حين يواصل لاري عازوني لاعب نيم الفرنسي علاجه بعد الاصابة بتمطط عضلي.
وسيتم تسريح فهمي بن رمضان يوم الجمعة لفريقه مستقبل المرسى لخوض مباراة الباراج امام اولمبيك مدنين المقررة يوم السبت في القيروان.
وسيكشف المدرب الوطني نبيل معلول عن القائمة النهائية للاعبين المدعوين للمشاركة في المباراة امام مصر يوم غد السبت ليلا وسيتم الاعلان عنها عبر الموقع الرسمي للجامعة التونسية لكرة القدم على شبكة الانترنات.
وينتظر وصول المنتخب المصري الى تونس يوم 10 جوان المقبل في حدود الساعة 10 صباحا على متن رحلة خاصة قادمة من القاهرة.
ر/حسني/امين



Publié le:2017-06-02 15:47:51

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