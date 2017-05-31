ألمانيا ترد: أمريكا أقدم وأكبر من ترامب ولن نحل المسائل بواسطة ''تويتر''

Mercredi 31 Mai 2017

وكالات - صرح وزير الخارجية الألمانية، زيغمار غابرييل، يوم الثلاثاء، بأن وضع العلاقات الألمانية الأمريكية صعب، ولكن ألمانيا لن تحل المسائل بواسطة "تويتر".



وفي معرض تعليقه على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن استيائه من وضع العلاقات مع ألمانيا، قال غابرييل للصحفيين اليوم: "وضع العلاقات بين الولايات المتحدة وألمانيا صعب"، ولكن "الولايات المتحدة" أقدم وأكبر"من الرئيس الأمريكي" وأضاف: "أعتقد أنه من غير المناسب أن نرد عبر تويتر".

وفي وقت سابق من اليوم، رأى ترامب أن العلاقات بين ألمانيا والولايات المتحدة ليست عادلة، وتصب في مصلحة برلين، ووعد بتغيير هذا الوضع، وذلك بعد يوم على إعراب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، عن شكوكها في استمرار الولايات المتحدة كحليف.



وقال ترامب في تغريدة على "تويتر": "لدينا عجز تجاري ضخم مع ألمانيا، وبرلين تدفع أقل مما يجب للناتو وللإنفاق العسكري، هذا أمر سيء جداً لأمريكا، وسيتغير".







Publié le:2017-05-31 02:31:58

