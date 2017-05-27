ماجدولين الشارني: جامعة رياضية تحوم حولها شبهة فساد و سنكشف عنها حال انتهاء التحقيقات

Samedi 27 Mai 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-05-27 18:51:52

- اكدت ماجدولين الشارني وزيرة شؤون الشباب والرياضة ان لجنة تحقيق تابعة للوزارة تعكف حاليا على معالجة ملف شبهة فساد يخص جامعة رياضية مبينة انه سيتم الكشف عن هويتها في صورة ثبوت اخلالات ادارية ومالية بعد الانتهاء من التحقيقات.واوضحت الوزيرة في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء "ان توصيات رئيس الحكومة واضحة في مجال مكافحة الفساد وقطاع الشباب و الرياضة ليس بمناى عن هذه الافة وذلك من خلال تركيز لجان تفقد مدعوة للقيام بزيارات لمختلف جهات الجمهورية وكذلك دراسة كل الاخلالات التي يقع ضبطها من ذالك سير الهياكل والجامعات الرياضية حيث اذنا في وقت سابق بفتح تحقيق يخص جامعة رياضية لا يمكن ان نفصح عنها في الوقت الراهن ولكن اذا ثبتت الاخلالات الادارية والمالية فاننا لن نتردد في ايداع الملف لدى الجهات القضائية المختصة".وتابعت الشارني ان "وزارة شؤون الشباب و الرياضة وضعت رقما اخضر على ذمة العموم للابلاغ عن شبهات الفساد بالاضافة الى اننا سنطلق بداية من شهر رمضان المعظم حملة لمكافحة الفساد باعتباره هاجسا مشتركا بين كل فئات المجتمع ولم يتوقف الامر عند هذا الحد بل ان هناك لجنة صلب الوزارة متالفة من 9 اعضاء تعمل على ملف الامتيازات الجبائية وما يتضمنه هذا الملف من شبهات رشوة و فساد سنعالجها جميعا في كنف الشفافية التامة".واردفت الوزيرة قائلة ان "الحديث عن محاربة الفساد يجرنا الى موضوع الحوكمة الرشيدة وفي هذا المضمار اتخذنا خطوات عملية في اطار ملف المنح المسندة وذلك بالتعاون مع وزارة المالية من خلال اعادة مقاييس اسناد هذه المنح وفق ضوابط محددة بالاضافة الى وضع دليل اجراءات يخص المؤسسات التابعة بالنظر لوزارة شؤون الشباب والرياضة".وختمت ماجدولين الشارني مشددة على ان "اولوية حكومة الوحدة الوطنية هي مكافحة الفساد وفق ما اقرته وثيقة قرطاج والتي نصت على هذه النقطة بالذات ولن نتردد في الكشف عن اي ملف فساد مهما كانت الاسماء او الضغوطات فنحن كما اكد ذالك رئيس الحكومة علينا الاختيار اما تونس او الفساد قد اخترنا جميعا تونس".ر/حسني/هس