JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 08:42 Tunis

جامعة تونس تكرّم طلبة كلية تونس للأعمال بعد تألقهم الوطني والعالمي في ريادة الأعمال الاجتماعية

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a5aad04d7de09.74086958_eigfjpqmklnoh.jpg>
Bookmark article    Publié le Samedi 18 Juillet 2026 - 08:29 قراءة: 2 د, 4 ث
      
كرّمت جامعة تونس أعضاء نادي ريادة الأعمال الاجتماعية بكلية تونس للأعمال، خلال حفل انتظم الخميس، بمقر الجامعة، احتفاءً بمسيرتهم المتميزة وإنجازاتهم المتواصلة على الصعيدين الوطني والدولي، وتقديرًا لالتزامهم وريادتهم في مجال المشاريع الاجتماعية والتنموية.
 
وأكدت الجامعة، في بلاغ لها بالمناسبة، أن هذا التكريم يأتي تثمينًا لمسيرة استثنائية حققها طلبة كلية تونس للأعمال خلال السنوات الأخيرة، جعلت منهم نموذجًا للتميز والإبداع، وساهمت في إشعاع الجامعة وتونس في أبرز التظاهرات الدولية المخصصة لريادة الأعمال الاجتماعية.


ومنذ سنة 2023، واصل نادي ريادة الأعمال الاجتماعية بكلية تونس للأعمال تحقيق نتائج غير مسبوقة، إذ تُوج سنة 2023 بطلاً لتونس، قبل أن يحرز لقب وصيف بطل العالم خلال نهائيات كأس العالم لريادة الأعمال الاجتماعية التي احتضنتها مدينة أوترخت الهولندية.


وفي سنة 2024، نجح الفريق في المحافظة على اللقب الوطني للمرة الثانية على التوالي، قبل أن يحقق إنجازًا تاريخيًا بإحرازه لقب بطل العالم خلال نهائيات كأس العالم التي أقيمت بمدينة أستانا في كازاخستان.

كما أحرز الفريق سنة 2025 لقبه الوطني الثالث في فئة المشاريع المتقدمة، وهو ما مكنه من التأهل إلى نهائيات كأس العالم التي احتضنتها العاصمة التايلندية بانكوك.

وواصل الفريق تألقه سنة 2026 بإحراز اللقب الوطني للمرة الرابعة على التوالي في فئة المشاريع المتقدمة، ليضمن بذلك تمثيل تونس في نهائيات كأس العالم لسنة 2026، التي ستقام بمدينة ساو باولو البرازيلية.

وفي سياق مواصلة هذا المسار المتميز وتعزيز الحضور الدولي، سيشارك عدد من طلبة النادي كذلك في مسابقة جامعات البحر الأبيض المتوسط للمؤسسات الناشئة، التي ستحتضنها مدينة تورينو الإيطالية، بما يتيح لهم فرصة إضافية لعرض مشاريعهم الريادية، وصقل مهاراتهم في الابتكار وريادة الأعمال، وتمثيل كلية تونس للأعمال وجامعة تونس على أفضل وجه على المستويين المتوسطي والدولي.

واعتبرت جامعة تونس أن هذه النجاحات المتتالية تعكس جودة التكوين الأكاديمي بكلية تونس للأعمال، ونجاعة المشاريع الريادية التي يطورها الطلبة بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة، فضلًا عن جودة التأطير وروح العمل الجماعي والالتزام التي تميز أعضاء النادي.
 
ويعد نادي ريادة الأعمال الاجتماعية بكلية تونس للأعمال، اليوم، أحد أبرز النماذج الجامعية الناجحة في تونس، ومصدر فخر لجامعة تونس، لما يقدمه من صورة مشرقة عن كفاءة الطلبة التونسيين وقدرتهم على الابتكار والمنافسة والتألق في المحافل الدولية.
 
واختتمت الجامعة حفل التكريم بتوجيه التهاني إلى أعضاء الفريق، متمنية لهم مزيدًا من النجاح في نهائيات كأس العالم لريادة الأعمال الاجتماعية بمدينة ساو باولو، وفي مسابقة جامعات البحر الأبيض المتوسط للمؤسسات الناشئة بمدينة تورينو.

وجرى الحفل بحضور رئيس جامعة تونس، سليم إدريس، ونائبيه راشد الغربي وٱمنة بالطيف، ومدير كلية تونس للأعمال كريم المذهبي، والكاتبة العامة للجامعة وئام الزاهي، إلى جانب المشرفة على النادي أميرة الدريدي، وبمشاركة الطلبة المتوجين بلقب أبطال تونس في ريادة الأعمال الاجتماعية لسنة 2026.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 333081

babnet

كل الأخبار...

08:42 - وزير الداخلية يشرف على تخرج دفعات جديدة من مختلف أسلاك الحرس الوطني
08:32 - أيوب الحفناوي يفوز سباق 200م سباحة حرة لبطولة فلوريدا
08:32 - طقس... انخفاض طفيف في درجات الحرارة بالمناطق الساحلية والمرتفعات السبت
08:29 - جامعة تونس تكرّم طلبة كلية تونس للأعمال بعد تألقهم الوطني والعالمي في ريادة الأعمال الاجتماعية
08:10 - اتفاق على إعداد برنامج تعاون بين البريد التونسي والمدرسة الوطنية للإدارة لتطوير كفاءات الموارد البشرية
07:43 - سوسة: فرق الحماية المدنية..متابعة لمدى جاهزيتها لمجابهة مختلف التحديات خلال الفترة الصيفية
07:22 - وزير الاقتصاد والتخطيط: الرهان الحقيقي لمخطط التنمية 2026 - 2030 هو تحويل المشاريع إلى إنجازات ملموسة
06:24 - الخليج... إصابة 13 جنديا أمريكيا وطهران تعلن استهداف جسور في الكويت
06:10 - الحرس الثوري الإيراني يعلن انفجار ناقلتي نفط وإغلاق مضيق هرمز بالكامل
أمس 23:28 - المجلس الوطني للجهات والأقاليم يصادق على قانون المخطط التنموي 2026 - 2030
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
World Cup 2026
 WC 2026  22:00 Fra - Eng | | beIN Sports
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 18 جويلية 2026 | 3 صفر 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:23
19:39
16:16
12:33
05:14
03:28
الرطــوبة:
% 15
Babnet
Babnet41°
38° Babnet
الــرياح:
1.86 كم/س
Babnet
Babnet31°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
41°-31
43°-31
43°-32
44°-32
41°-29
  • Avoirs en devises 22769,1
  • (17/07)
  • Jours d'importation 90
  • 1 € = 3,37855 DT
  • (17/07)
  • 1 $ = 2,94826 DT
  • Solde Compte du Trésor     (16/07)     841,5 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (16/07)   29291 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio