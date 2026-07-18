جامعة تونس تكرّم طلبة كلية تونس للأعمال بعد تألقهم الوطني والعالمي في ريادة الأعمال الاجتماعية

كرّمت جامعة تونس أعضاء نادي ريادة الأعمال الاجتماعية بكلية تونس للأعمال، خلال حفل انتظم الخميس، بمقر الجامعة، احتفاءً بمسيرتهم المتميزة وإنجازاتهم المتواصلة على الصعيدين الوطني والدولي، وتقديرًا لالتزامهم وريادتهم في مجال المشاريع الاجتماعية والتنموية.وأكدت الجامعة، في بلاغ لها بالمناسبة، أن هذا التكريم يأتي تثمينًا لمسيرة استثنائية حققها طلبة كلية تونس للأعمال خلال السنوات الأخيرة، جعلت منهم نموذجًا للتميز والإبداع، وساهمت في إشعاع الجامعة وتونس في أبرز التظاهرات الدولية المخصصة لريادة الأعمال الاجتماعية.ومنذ سنة 2023، واصل نادي ريادة الأعمال الاجتماعية بكلية تونس للأعمال تحقيق نتائج غير مسبوقة، إذ تُوج سنة 2023 بطلاً لتونس، قبل أن يحرز لقب وصيف بطل العالم خلال نهائيات كأس العالم لريادة الأعمال الاجتماعية التي احتضنتها مدينة أوترخت الهولندية.وفي سنة 2024، نجح الفريق في المحافظة على اللقب الوطني للمرة الثانية على التوالي، قبل أن يحقق إنجازًا تاريخيًا بإحرازه لقب بطل العالم خلال نهائيات كأس العالم التي أقيمت بمدينة أستانا في كازاخستان.كما أحرز الفريق سنة 2025 لقبه الوطني الثالث في فئة المشاريع المتقدمة، وهو ما مكنه من التأهل إلى نهائيات كأس العالم التي احتضنتها العاصمة التايلندية بانكوك.وواصل الفريق تألقه سنة 2026 بإحراز اللقب الوطني للمرة الرابعة على التوالي في فئة المشاريع المتقدمة، ليضمن بذلك تمثيل تونس في نهائيات كأس العالم لسنة 2026، التي ستقام بمدينة ساو باولو البرازيلية.وفي سياق مواصلة هذا المسار المتميز وتعزيز الحضور الدولي، سيشارك عدد من طلبة النادي كذلك في مسابقة جامعات البحر الأبيض المتوسط للمؤسسات الناشئة، التي ستحتضنها مدينة تورينو الإيطالية، بما يتيح لهم فرصة إضافية لعرض مشاريعهم الريادية، وصقل مهاراتهم في الابتكار وريادة الأعمال، وتمثيل كلية تونس للأعمال وجامعة تونس على أفضل وجه على المستويين المتوسطي والدولي.واعتبرت جامعة تونس أن هذه النجاحات المتتالية تعكس جودة التكوين الأكاديمي بكلية تونس للأعمال، ونجاعة المشاريع الريادية التي يطورها الطلبة بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة، فضلًا عن جودة التأطير وروح العمل الجماعي والالتزام التي تميز أعضاء النادي.ويعد نادي ريادة الأعمال الاجتماعية بكلية تونس للأعمال، اليوم، أحد أبرز النماذج الجامعية الناجحة في تونس، ومصدر فخر لجامعة تونس، لما يقدمه من صورة مشرقة عن كفاءة الطلبة التونسيين وقدرتهم على الابتكار والمنافسة والتألق في المحافل الدولية.واختتمت الجامعة حفل التكريم بتوجيه التهاني إلى أعضاء الفريق، متمنية لهم مزيدًا من النجاح في نهائيات كأس العالم لريادة الأعمال الاجتماعية بمدينة ساو باولو، وفي مسابقة جامعات البحر الأبيض المتوسط للمؤسسات الناشئة بمدينة تورينو.وجرى الحفل بحضور رئيس جامعة تونس، سليم إدريس، ونائبيه راشد الغربي وٱمنة بالطيف، ومدير كلية تونس للأعمال كريم المذهبي، والكاتبة العامة للجامعة وئام الزاهي، إلى جانب المشرفة على النادي أميرة الدريدي، وبمشاركة الطلبة المتوجين بلقب أبطال تونس في ريادة الأعمال الاجتماعية لسنة 2026.