الشرطة البلدية: حجز 203 مخالفات وإزالة 726 نقطة انتصاب عشوائية خلال يومي 24 و25 أوت

أسفرت الحملات التي نفذتها وحدات الشرطة البلدية يومي 24 و25 أوت الجاري عن القيام بـ 203 عمليات حجز وإزالة فورية ل 726 نقطة انتصاب عشوائية، وفق ما أفادت به وزارة الداخلية في بلاغ نشرته اليوم الأربعاء على صفحتها الرسمية .كما أسفرت الحملات في مجال الأمن العام، عن تحرير 83 محضرا عدليا وتقديم 9 أشخاص مفتش عنهم لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة، فضلا عن حجز 79 آلة وزن و22 دراجة نارية وسيارتين غير مستوفاة لوثائقها القانونية.وفي المجال الصحي، تم تحرير 292 محضرا اقتصاديا و390 مخالفة صحية.