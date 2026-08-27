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رئيس الجمهوريّة :الأبحاث أثبتت أن انقطاع الماء والكهرباء في عديد المناطق لم يكن نتيجة أعطاب عادية بل كان نتيجة أعمال مدبّرة

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Bookmark article    Publié le Jeudi 27 Août 2026 - 04:06 قراءة: 1 د, 18 ث
      
أشرف رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد ظهر يوم أمس بقصر قرطاج، على اجتماع ضمّ كلّا من رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري ،ووزير التجهيزوالإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح الزواري، ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عزالدين بن الشيخ، والرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز فيصل طريفة، والرئيس المدير العام للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه عبد الحميد منجّة


وتعرّض رئيس الدّولة ، وفق بلاغ إعلامي لمصالح الرئاسة،في مستهلّ هذا الاجتماع إلى ظاهرة قطع الماء والكهرباء في عديد مناطق الجمهورية، مؤكدا أنه يتابع الأوضاع دون انقطاع ،ومكبرا الجهود التي يبذلها أعوان الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والشركة التونسية للكهرباء والغاز


كما اعتبر رئيس الجمهورية أنّ ما تمّ تسجيله خلال الفترة الأخيرة من تعدّد وتواترلعدد من الظواهر والإشكالات في عديد القطاعات والجهات، لا يمكن اعتباره مجرّد أحداث عابرة أو حالات معزولة، فضلا عن أنّ الأبحاث أثبتت أن انقطاع الماء والكهرباء في عديد المناطق لم يكن نتيجة أعطاب عادية ،بل كان نتيجة أعمال مدبّرة يهدف من خطّط لها ونفّذها إلى تأجيج الأوضاع بشتّى السّبل وبث الأكاذيب والإشاعات بهدف الإرباك والتّنكيل بالمواطنين حتى في أبسط الخدمات


وأكّد رئيس الدّولة أن أعداء الوطن ومن والاهم باتوا مكشوفين أمام الشعب التونسي، مشددًا على أنه ما دامت الجبهة الداخلية متماسكة، وما دام الوعي متواصلًا رغم كل محاولات التأجيج، فستتحطم كلّ هذه المخطّطات الإجراميّة مهما كان مأتاها

كما أوضح رئيس الجمهوريّة أن الشعب التونسي ليس في حاجة اليوم إلى بلاغات، بل إلى أفعال وهي قادمة، ففي حياة الأوطان والشعوب لحظات لا يقع فيها الفرز فقط، بل تكون لحظات لبناء تاريخ جديد.
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