الحماية المدنية : 563 تدخلا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية بينها 106 عملية لاطفاء للحرائق

قامت وحدات الحماية المدنية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ب563 تدخلا، من بينها 106 عملية إطفاء حرائق، وفق ما نشره المتحدث باسم الحماية المدنية اليوم الجمعة على صفحته الرسمية بمنصة "فيسبوك".كما نفذت وحدات الحماية المدنية، خلال الفترة الممتدة من الساعة السادسة صباحا من يوم أمس الخميس إلى غاية الساعة السادسة صباحا من اليوم الجمعة، 163 عملية نجدة وإنقاذ بالطرقات و285 تدخلا للإسعاف في غير حوادث المرور، إضافة إلى 4 تدخلات على الشواطئ و 5 تدخلات في مجالات متنوعة .