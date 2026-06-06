كريم الهلالي يخلف نفسه على راس الجامعة التونسية لكرة اليد

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فازت قائمة كريم الهلالي بانتخابات الجامعة التونسية لكرة اليد للمدة النيابية 2026-2030 التي انعقدت اليوم السبت بمدينة الحمامات بعدما جمعت 87 صوتا من مجموع 122 ممكنة متقدمة على منافستها قائمة كمال السنوسي التي تحصلت على 35 صوتا مقابل ورقة واحدة ملغاة.



وتضم القائمة الفائزة في تركيبتها كريم الهلالي (رئيس) - ليلى الزراع (نائب رئيس) - عدنان العويان - زياد نطاط - سامي حمرون - مريم علولو - هناء القناوي - هيثم السويسي - ماهر عثمان - حازم منصوري - ايمن القابسي - احمد المبروك - لطفي المكني - حلمي الدريدي - هالة العجيمي - محمد علي الزياني (أعضاء).