مانشستر سيتي يهزم تشيلسي 1-صفر ويحرز لقب كأس الاتحاد الانقليزي

أحرز مانشستر سيتي ‌لقب ‌كأس ‌الاتحاد الإنقليزي لكرة القدم بتغلبه 1-صفر على ⁠تشيلسي بفضل هدف رائع سجله ​أنطوان سيمينيو اليوم السبت، ⁠ليحقق لقبه الثاني هذا الموسم.واستدار سيمينيو ⁠وسدّد الكرة بكعب قدمه في الشباك مستغلا تمريرة عرضية من إرلينغ هالاند في الدقيقة ​72.وبعد الهدف، دبّت الحياة في مباراة ‌خيم عليها الحذر، وسنحت فرص للفريقين في ⁠آخر 20 ‌دقيقة، وتألق روبرت سانشيز حارس مرمى تشيلسي في التصدي لمحاولة ريان شرقي، بينما اصطدمت تسديدة ‌زميله ماتيوس نونيس بالقائم.وكان ⁠هذا هو الانتصار الثامن لمانشستر سيتي ‌في كأس الاتحاد، وجاء بعد فوزه بكأس ‌الرابطة ⁠في مارس.