كأس تونس للكرة الطائرة: الترجي الرياضي يحرز اللقب للمرة 24 في تاريخه والثنائي التاسع على التوالي

توّج الترجي الرياضي التونسي اليوم السبت بكأس تونس للكرة الطائرة للمرة 24 في تاريخه والعاشرة على التوالي اثر فوزه في مبارارة الدور النهائي على النجم الرياضي الساحلي بنتيجة ثلاثة أشواط دون رد.وجاءت تفاصيل أشواط المباراة، التي أقيمت بالقاعة متعددة الاختصاصات برادس، بواقع 25-20 و25-17 و26-24.وبهذا ضمن الترجي الرياضي التونسي الثنائي التاسع على التوالي بعد فوزه بلقب البطولة للمرة 26 في تاريخه نهاية الشهر الماضي على حساب النجم الرياضي الساحلي الذي يعود أخر فوز له بالبطولة الى عام 2017 وآخر فوز له بالكأس الى عام 2016.