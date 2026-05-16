JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 19:01 Tunis

كأس تونس للكرة الطائرة: الترجي الرياضي يحرز اللقب للمرة 24 في تاريخه والثنائي التاسع على التوالي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6a08ab1e7f74c1.94093913_hnpgqokiejmfl.jpg>
Bookmark article    Publié le Samedi 16 Mai 2026 - 18:35 قراءة: 0 د, 26 ث
      
توّج الترجي الرياضي التونسي اليوم السبت بكأس تونس للكرة الطائرة للمرة 24 في تاريخه والعاشرة على التوالي اثر فوزه في مبارارة الدور النهائي على النجم الرياضي الساحلي بنتيجة ثلاثة أشواط دون رد.
وجاءت تفاصيل أشواط المباراة، التي أقيمت بالقاعة متعددة الاختصاصات برادس، بواقع 25-20 و25-17 و26-24.


وبهذا ضمن الترجي الرياضي التونسي الثنائي التاسع على التوالي بعد فوزه بلقب البطولة للمرة 26 في تاريخه نهاية الشهر الماضي على حساب النجم الرياضي الساحلي الذي يعود أخر فوز له بالبطولة الى عام 2017 وآخر فوز له بالكأس الى عام 2016.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 329416

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 16 ماي 2026 | 29 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:04
19:23
16:05
12:23
05:11
03:28
الرطــوبة:
% 48
Babnet
Babnet22°
19° Babnet
الــرياح:
6.17 كم/س
Babnet
Babnet17°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
22°-17
23°-14
24°-13
26°-13
28°-16
  • Avoirs en devises 25679,3
  • (15/05)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,40441 DT
  • (15/05)
  • 1 $ = 2,88904 DT
  • Solde Compte du Trésor     (14/05)     2536,7 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (14/05)   28090 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>