Babnet

شركة نقل تونس تعد برمجة خاصة بمناسبة إجراء الاختبارات الخاصة بمناظرات انتداب اساتذة التعليم الثانوي والتقني والفني الاحد

Publié le Samedi 16 Mai 2026 - 18:05
      
أعدّت شركة النقل بتونس برمجة خاصة لضمان حسن إجراء الإختبارات الخاصة بمناظرات انتداب أساتذة التعليم الثانوي و التقني والفني بعنوان سنة 2026، وذلك يوم الأحد 17 ماي 2026 من الساعة السابعة صباحا إلى الواحدة بعد الزوال.

فبالنسبة للمترشحين القاصدين معهد ابن أبي ضياف بمنوبة والمعهد النموذجي بمنّوبة، سيتـــم، بالإضافة إلى تدعيم سفرات خطوط الحافلات أرقام 104 و 460 و 410 ب و16 ث و 42 ب، توفير سفرات خاصة لضمان تنقـل المترشحين إلى ومن هذين المعهدين.


وسيكون ذلك ذهــابا من محطة برشلونة في اتجاه معهد ابن أبي الضياف بمنوبة ثم المعهد النموذجي بمنوبة على الساعة 06 و15 دق صباحا، ومن محطة باب سعدون مرورا بمحطة النقل البرّي للشمال فشارع الحبيب بورقيبة ثم ساحة باردو وخزندار فمعهد ابن أبي ضياف بمنوبة ثم المعهد النموذجي بمنوبة على الساعة 06 و15 دق صباحا،
ومن محطة طبربة في إتجاه المعهدين على الساعة 06 صباحا، ثم من سيدي مدين فبرج العامري فالمرناقية ثم العقبة ثم محطة سليمان كاهية فمعهد ابن أبي ضياف و المعهد النموذجي بمنوبة على الساعة 05 و30 صباحا .


اما إيـــابا فيستمّ تأمين عودة المترشّحين بعد إنتهاء الاختبارات على الساعة 13 و 15 دق.

وبامكان المترشّحين التنقل عبر خط المترو رقم 4 الذي ينطلق من محطة برشلونة في اتجاه محطة خير الدين . كما يمكن لمستعملي بقية خطوط المترو الربط مع الخط رقم 4 على مستوى محطة برشلونة، وفق ذات البلاغ.

اما بالنسبة للمترشحين القاصدين معهد خير الدين باشا و معهد حنبعل بأريانة المدينة، فسيتم بالإضافة إلى تدعيم سفرات خطوط الحافلات أرقام 27 و77 و44أ و80 و18ث و47، توفير سفرات خاصة لضمان تنقـل المترشحين من وإلى هذين المعهدين.

وسيتم ذلك ذهابا من وسط مدينة سيدي ثابت إلى هذين المعهدين على الساعة 06 صباحا ومن قلعة الأندلس في اتجاه المعهدين مرورا برواد باعتماد نفس مسلك الخط 44 أ على الساعة 06 صباحا، من رواد الشاطئ مرورا برواد وحي الغزالة على الساعة 06 صباحا، من المرسى المدينة مرورا بالطريق الوطنية رقم 9 والمستشفى الجامعي "المنجي سليم" ثم طريق سكرة على الساعة 06 صباحا.

اما إيـــابا فسيتمّ تأمين عودة المترشّحين بعد إنتهاء الاختبارات على الساعة 13 و 15 دق.

اما بالنسبة للشبكة الحديدية، فبامكان المترشّحين التنقل على متن عربات خط المترو رقم 2 الذي ينطلق من محطة برشلونة مرورا بمحطة الجمهورية في اتجاه أريانة، وفق بلاغ شركة النقل بتونس.

كما يمكن أيضا لمستعملي بقية خطوط المترو الربط مع الخط رقم 2 على مستوى محطة برشلونة .
