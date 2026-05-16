منتخب تونس للأواسط لكرة اليد ينهي دورة الهادي مالك الدولية في المركز الثاني

Publié le Samedi 16 Mai 2026 - 16:19
      
أنهى منتخب تونس للأواسط لكرة اليد مشاركته في دورة الهادي مالك الدولية لكرة اليد في المركز الثاني، إثر هزيمته اليوم السبت أمام منتخب إسبانيا للأواسط لكرة اليد بنتيجة 28-30، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من البطولة التي احتضنتها قاعة محمد المزالي بمدينة المنستير.

وكان المنتخب التونسي قد أنهى الشوط الأول متأخرا بنتيجة 12-16، قبل أن يقلص الفارق خلال الشوط الثاني دون أن ينجح في العودة في النتيجة.


نتائج الجولة الثالثة

السبت 16 ماي 2026

* منتخب تونس للأواسط لكرة اليد – منتخب إسبانيا للأواسط لكرة اليد: 28-30
* منتخب النمسا للأواسط لكرة اليد – منتخب السعودية للأواسط لكرة اليد: 31-32

تذكير بالنتائج السابقة

الخميس 14 ماي 2026

* منتخب النمسا للأواسط لكرة اليد – منتخب إسبانيا للأواسط لكرة اليد: 25-39
* منتخب تونس للأواسط لكرة اليد – منتخب السعودية للأواسط لكرة اليد: 34-24

الجمعة 15 ماي 2026

* منتخب تونس للأواسط لكرة اليد – منتخب النمسا للأواسط لكرة اليد: 32-31
* منتخب السعودية للأواسط لكرة اليد – منتخب إسبانيا للأواسط لكرة اليد: 21-30

الترتيب النهائي

1. منتخب إسبانيا للأواسط لكرة اليد – 6 نقاط
2. منتخب تونس للأواسط لكرة اليد – 4 نقاط
3. منتخب السعودية للأواسط لكرة اليد – نقطتان
4. منتخب النمسا للأواسط لكرة اليد – 0 نقاط
