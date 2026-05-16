منتخب تونس للأواسط لكرة اليد ينهي دورة الهادي مالك الدولية في المركز الثاني
أنهى منتخب تونس للأواسط لكرة اليد مشاركته في دورة الهادي مالك الدولية لكرة اليد في المركز الثاني، إثر هزيمته اليوم السبت أمام منتخب إسبانيا للأواسط لكرة اليد بنتيجة 28-30، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من البطولة التي احتضنتها قاعة محمد المزالي بمدينة المنستير.
وكان المنتخب التونسي قد أنهى الشوط الأول متأخرا بنتيجة 12-16، قبل أن يقلص الفارق خلال الشوط الثاني دون أن ينجح في العودة في النتيجة.
نتائج الجولة الثالثة
السبت 16 ماي 2026* منتخب تونس للأواسط لكرة اليد – منتخب إسبانيا للأواسط لكرة اليد: 28-30
* منتخب النمسا للأواسط لكرة اليد – منتخب السعودية للأواسط لكرة اليد: 31-32
تذكير بالنتائج السابقة
الخميس 14 ماي 2026* منتخب النمسا للأواسط لكرة اليد – منتخب إسبانيا للأواسط لكرة اليد: 25-39
* منتخب تونس للأواسط لكرة اليد – منتخب السعودية للأواسط لكرة اليد: 34-24
الجمعة 15 ماي 2026* منتخب تونس للأواسط لكرة اليد – منتخب النمسا للأواسط لكرة اليد: 32-31
* منتخب السعودية للأواسط لكرة اليد – منتخب إسبانيا للأواسط لكرة اليد: 21-30
الترتيب النهائي1. منتخب إسبانيا للأواسط لكرة اليد – 6 نقاط
2. منتخب تونس للأواسط لكرة اليد – 4 نقاط
3. منتخب السعودية للأواسط لكرة اليد – نقطتان
4. منتخب النمسا للأواسط لكرة اليد – 0 نقاط
