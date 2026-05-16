منتخب تونس للأواسط لكرة اليد ينهي دورة الهادي مالك الدولية في المركز الثاني

أنهى منتخب تونس للأواسط لكرة اليد مشاركته في دورة الهادي مالك الدولية لكرة اليد في المركز الثاني، إثر هزيمته اليوم السبت أمام منتخب إسبانيا للأواسط لكرة اليد بنتيجة 28-30، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من البطولة التي احتضنتها قاعة محمد المزالي بمدينة المنستير.وكان المنتخب التونسي قد أنهى الشوط الأول متأخرا بنتيجة 12-16، قبل أن يقلص الفارق خلال الشوط الثاني دون أن ينجح في العودة في النتيجة.* منتخب تونس للأواسط لكرة اليد – منتخب إسبانيا للأواسط لكرة اليد: 28-30* منتخب النمسا للأواسط لكرة اليد – منتخب السعودية للأواسط لكرة اليد: 31-32* منتخب النمسا للأواسط لكرة اليد – منتخب إسبانيا للأواسط لكرة اليد: 25-39* منتخب تونس للأواسط لكرة اليد – منتخب السعودية للأواسط لكرة اليد: 34-24* منتخب تونس للأواسط لكرة اليد – منتخب النمسا للأواسط لكرة اليد: 32-31* منتخب السعودية للأواسط لكرة اليد – منتخب إسبانيا للأواسط لكرة اليد: 21-301. منتخب إسبانيا للأواسط لكرة اليد – 6 نقاط2. منتخب تونس للأواسط لكرة اليد – 4 نقاط3. منتخب السعودية للأواسط لكرة اليد – نقطتان4. منتخب النمسا للأواسط لكرة اليد – 0 نقاط