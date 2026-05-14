Babnet

ملتقى دانييلا جوتزيلر لبارا ألعاب القوى في أربون (سويسرا): العناصر التونسية تحرز 3 ميداليات في اليوم الأول

أحرزت عناصر المنتخب التونسي ثلاث ميداليات (1 ذهبية و2 فضية) اليوم الخميس ضمن منافسات ملتقى دانييلا جوتزيلر لبارا ألعاب القوى في أربون (سويسرا).

وجاءت الميداليات الثلاث في اختصاص سباقات الكراسي عن طريق ياسين الغربي الذي توج بذهبية سباق 400 متر (صنف تي 54) بتوقيت قدره 46.02 ثانية.


وتحصل على الميداليتين الفضيتين وليد كتيلة في سباق 800 متر (صنف تي 33-34) بعدما أنهى السباق في زمن قدره 1:42.56 دق ومحمد نضال الخليفي في سباق 800 متر (صنف تي 53) بتوقيت 1:40.36 دق.
