قرعة نصف نهائي كاس تونس لكرة اليد - نهائي قبل الأوان بين النادي الإفريقي والترجي الرياضي

Publié le Jeudi 14 Mai 2026 - 17:32
      
يلاقي النادي الافريقي جاره الترجي الرياضي حامل اللقب يوم الجمعة 22 ماي الحالي بالقاعة الرياضية متعددة الاختصاصات برادس في الدور نصف النهائي لكاس تونس لكرة اليد للأكابر، وفق ما أسفرت عنه عملية القرعة التي جرت اليوم الخميس.
أما الدور نصف النهائي الثاني، فسيجمع في نفس اليوم أيضا بين نادي ساقية الزيت وجمعية الحمامات.
وفي صنف الكبريات، وضعت القرعة النادي الافريقي حامل اللقب أمام الجمعية النسائية بالمهدية من جهة ونادي الرياضة النسائية بالمكنين أمام الجمعية النسائية بالساحل من جهة أخرى.

ويقام الدور نصف النهائي للكبريات يوم 23 ماي.
الخميس 14 ماي 2026 | 27 ذو القعدة 1447
