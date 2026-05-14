صندوق النقد الدولي يحذر من تدهور مسار الاقتصاد العالمي

وأشارت كوزاك، خلال إفادة صحفية في واشنطن، إلى أن الاقتصاد العالمي يتجاوز بشكل واضح السيناريو الأساسي ويتجه نحو سيناريو سلبي أو ربما أصبح فيه بالفعل.وكان صندوق النقد الدولي قد حذر في أفريل الماضي من أن الاقتصاد العالمي سيكون على حافة الركود في حال استمرار الصراع في الشرق الأوسط، متوقعا أن تؤدي هذه التطورات إلى خفض نمو الاقتصاد العالمي بمقدار 1.3 نقطة مئوية في عام 2026، مع تراجع إضافي بنحو نقطة مئوية في 2027.وأوضحت كوزاك أن هذه التقديرات تعود إلى بقاء أسعار النفط مرتفعة مقارنة بالتوقعات الأساسية للصندوق، إضافة إلى تصاعد الضغوط التضخمية.وأضافت أن الأوضاع المالية لا تزال داعمة نسبيا، رغم المخاطر المتزايدة على الاقتصاد العالمي.