Babnet

رئيس مجلس نواب الشعب يستقبل وفدا من الجمعية الرياضية للكمبو بسيدي ثابت

Publié le Jeudi 14 Mai 2026 - 15:17
      
استقبل رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة اليوم الخميس بقصر باردو وفدا من الجمعية الرياضية للكمبو بسيدي ثابت بحضور فيصل الصغير النائب عن دائرة قلعة الاندلس - سيدي ثابت.
وشدد رئيس مجلس نواب الشعب بالمناسبة على أهمية الدور الذي تضطلع به الجمعيات الرياضية إلى جانب الأسرة والمؤسسة التربوية في تأطير الشباب وخدمة المجتمع.
واعتبر وفق ما جاء في بلاغ صادر عن مجلس نواب الشعب أنّ حماس الشباب التونسي وما يتمتّع به من طاقة يمثّلان مصدر أمل لمستقبل البلاد وعوامل اساسية للنجاح.

كما أكّد أنّ تونس قادرة على بلوغ مصاف الدول المتقدمة في كل الميادين بفضل عزيمة كل أبنائها وشبّانها مبرزا الاستعداد لتقديم ما يلزم من دعم في اطار الاهتمام بهذه الرياضة وتمكينها من تحقيق مزيد من النجاحات.
واستعرض أعضاء الوفد أبرز محطات رياضة الكمبو في تونس وأهم النجاحات والتتويجات التي حققتها هذه الرياضة على المستويين الوطني والدولي.
وأكّدوا أن المنتخب التونسي للكمبو تمكّن من تحقيق المرتبة الرابعة عالميا في التصنيف العام للمنتخبات خلال بطولة العالم للكمبو بعد إحرازه 14 ميدالية ذهبية.

وأشاروا إلى أنّ هذه الرياضة يمارسها في تونس نحو 3000 رياضي معبّرين عن أملهم في إحداث جامعة تونسية خاصة برياضة الكمبو بما يساهم في مزيد تنظيم القطاع وتطويره.
هذا وقام الوفد بزيارة مختلف أجنحة قصر باردو وقاعاته وتعرّف على خصوصياته ورمزيته التاريخية.
