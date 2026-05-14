آفاق تعزيز التعاون محور لقاء وزير الإقتصاد بالمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع UNOPS.

إجتمع وزير الإقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ صباح يوم الإربعاء 13 ماى 2026 ب Jorge Moreira Da Silva الأمين العام المساعد للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع UNOPS الذي يؤدي زيارة عمل الى تونس مرفوقا بعدد من مساعديه.وثمن سمير عبد الحفيظ خلال اللقاء الذي حضرته رنا طه المنسقة المقيمة لمنظمة الأمم المتحدة بتونس وعدد من إطارات الوزارة، جهود مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع من خلال ما يقدمه من دعم فني للعمل التنموي ، معربا عن الاستعداد لمزيد تعزيزه في الفترة القادمة في إطار أولويات تونس وتوجهاتها التنموية خاصة في مجال الشراءات العمومية و تطوير القدرات وفي تنفيذ المشاريع الكبرى لاسيما في البنية التحتية.من جانبه اعرب Jorge Moreira Da Silva عن ارتياحه لمستوى التعاون الجاري ولتنوع مجالاته وبرامجه، مؤكدا الإستعداد لمزيد توطيده في المرحلة القادمة في إطار ما تضبطه تونس من اولويات .وجدد Da Silva التزام مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع بدراسة كل طلبات الدعم الفني المقدمة من الجانب التونسي وخاصة منها ذات العلاقة بالشراءات العمومية او بتنفيذ المشاريع بما يساعد على تحقيق النجاعة والمردودية المرجوة.واتفق الجانبان، تأكيدا لما تم التطرق إليه خلال لقائمهما بواشنطن يوم 14 أفريل الفارط على هامش إجتماعات الربيع للبنك الدولي و لصندوق النقد الدولي، على تنظيم ورشة عمل مشتركة في تونس في أفضل الأجال بحضور خبراء من المكتب وممثلين عن القطاع العام والقطاع الخاص. و سيتمحور موضوع الورشة حول التعريف اكثر باليات مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع و بتجاربه مع باقي الدول.