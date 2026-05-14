JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 14:29 Tunis

الشبكة التونسية للوداديات تعقد جلستها العامة العادية يوم 16 ماي 2026

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6a05bbc99d26f7.03409312_fhpkoeiglqjmn.jpg>
Bookmark article    Publié le Jeudi 14 Mai 2026 - 13:40 قراءة: 0 د, 42 ث
      
أعلنت الهيئة المديرة للشبكة التونسية للوداديات، عن دعوة كافة الوداديات المنخرطة بها لحضور أشغال الجلسة العامة العادية، التي ستنعقد يوم السبت 16 ماي الجاري، بالضاحية الشمالية لتونس العاصمة

وأفاد بلاغ صادر عن الشبكة، أن جدول أعمال الجلسة العامة، سيتطرق إلى ثلاثة محاور أساسية ، يهم الاول النظر في التقارير الأدبية لسنتي 2024 و2025 والمصادقة عليها ويتعلق الثاني بالنظر في التقارير المالية لسنتي 2024 و2025 والمصادقة عليها، فيما سيركز الثالث على تدارس جملة من المسائل التنظيمية المختلفة المتعلقة بنشاط الشبكة


وشددت الهيئة المديرة، في بلاغها على أهمية المواضيع المدرجة بجدول الأعمال، داعية كافة الوداديات الأعضاء إلى الحرص على الحضور والمشاركة الفعالة في إنجاح أشغال هذه الجلسة، التي تمثل محطة تقييمية وتنظيمية هامة لمسار الشبكة خلال السنتين الماضيتين


يذكر، أن الشبكة التونسية للوداديات هي هيكل يجمع مختلف الوداديات الناشطة في تونس، ويهدف إلى تنسيق الجهود وتعزيز العمل الاجتماعي والتعاوني بين منخرطيها
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 329274

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 14 ماي 2026 | 27 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:02
19:21
16:04
12:23
05:13
03:31
الرطــوبة:
% 24
Babnet
Babnet27°
27° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet15°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
27°-15
27°-18
23°-15
23°-15
25°-14
  • Avoirs en devises 25868,6
  • (13/05)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,39810 DT
  • (13/05)
  • 1 $ = 2,87717 DT
  • Solde Compte du Trésor     (13/05)     2646,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (13/05)   28063 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>