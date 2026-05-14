الشبكة التونسية للوداديات تعقد جلستها العامة العادية يوم 16 ماي 2026

أعلنت الهيئة المديرة للشبكة التونسية للوداديات، عن دعوة كافة الوداديات المنخرطة بها لحضور أشغال الجلسة العامة العادية، التي ستنعقد يوم السبت 16 ماي الجاري، بالضاحية الشمالية لتونس العاصمةوأفاد بلاغ صادر عن الشبكة، أن جدول أعمال الجلسة العامة، سيتطرق إلى ثلاثة محاور أساسية ، يهم الاول النظر في التقارير الأدبية لسنتي 2024 و2025 والمصادقة عليها ويتعلق الثاني بالنظر في التقارير المالية لسنتي 2024 و2025 والمصادقة عليها، فيما سيركز الثالث على تدارس جملة من المسائل التنظيمية المختلفة المتعلقة بنشاط الشبكةوشددت الهيئة المديرة، في بلاغها على أهمية المواضيع المدرجة بجدول الأعمال، داعية كافة الوداديات الأعضاء إلى الحرص على الحضور والمشاركة الفعالة في إنجاح أشغال هذه الجلسة، التي تمثل محطة تقييمية وتنظيمية هامة لمسار الشبكة خلال السنتين الماضيتينيذكر، أن الشبكة التونسية للوداديات هي هيكل يجمع مختلف الوداديات الناشطة في تونس، ويهدف إلى تنسيق الجهود وتعزيز العمل الاجتماعي والتعاوني بين منخرطيها