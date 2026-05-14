تنظيم صالون المنتوجات التونسية بالأردن من 5 إلى 7 جويلية 2026

ينتظم صالون المنتجات التونسية" بالعاصمة الأردنية عمان، وذلك خلال الفترة الممتدة من 5 إلى 7 جويلية 2026.وتندرج هذه التظاهرة الاقتصادية، وفق ما اعلن عنه مركز النهوض بالصادرات، في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز تواجد المنتجات التونسية في السوق الأردنية الواعدة وتوسيع آفاق تصديرها نحو دول الجوار.ويهدف هذا الصالون متعدد القطاعات إلى خلق منصة تواصل مباشرة بين المصدرين التونسيين ونظرائهم من الموردين والموزعين والفاعلين الاقتصاديين بالأردن والمنطقة.وسيعتمد المعرض صيغة اللقاءات المهنية الثنائية مما يجعله فرصة استراتيجية للمؤسسات التونسية لاستكشاف فرص الشراكة وبحث سبل إبرام عقود تجارية جديدة.وحسب بلاغ المركز، سيشمل الصالون باقة متنوعة من القطاعات الحيوية التي تتمتع فيها تونس بمزايا تفاضلية، وهي الصناعات الغذائية(التمور، المعلبات، المعجنات الغذائية، والحلويات) و النسيج والجلود والأحذية(الملابس الجاهزة وملابس الشغل) إلى جانب مواد البناء (الخزف، الإسمنت، والأدوات الصحية) وكذلك الصناعات الكهربائية (الأجهزة الكهرومنزليّة والمعدات الكهربائية) و قطاع الصحة (الأدوية والمستلزمات الطبية) و مواد التجميل (العطور ومستحضرات التجميل).ودعا المركز كافة المؤسسات الراغبة في المشاركة إلى تأكيد اهتمامها عبر البريد الإلكتروني في موعد أقصاه 20 ماي 2026.وتعكس هذه المبادرة التوجه الاستراتيجي نحو تنويع الأسواق التصديرية التونسية، حيث تمثل الأردن بوابة هامة للنفاذ إلى أسواق المشرق العربي، مما يساهم في دعم الصادرات الوطنية والرفع من تنافسية المنتوج "صنع في تونس".وبلغت الصادرات التونسية نحو الأردن خلال شهري جانفي وفيفري 2026 نحو 59 مليون دينار مدعومة بنسق تصدير زيت الزيتون الذي وصل إلى 4182 طن في نهاية شهر فيفري 2026، ممّا أسهم في تطوّر حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 135 بالمائة، ليبلغ 5ر69 مليون دينار، ما يؤشر إلى إمكانيّة بلوغ مستويات إيجابيّة مع موفّى السنة الحاليّة، وفق بيانات نشرها مركز النهوض بالصادرات في مارس 2026.وتتركز الصّادرات التونسيّة الى السوّق الاردنيّة أساسا على الأدوية والمستلزمات الطبيّة والمواد الغذائيّة والبقايا المعدنيّة، وتمثّل هذه المنتجات حوالي 70 بالمائة من إجمالي الصّادرات التونسية، وفق المصدر ذاتهيذكر ان التبادل التجاري بين تونس والاردن سجل أرقاماً محترمة بنهاية سنة 2025 بتجاوزه، ولأول مرة في تاريخ العلاقات الثنائية، عتبة 150 مليون دينار تونسي، محققاً نمواً بنسبة 6.5%.وتكشف البيانات الرسمية عن تقارب ملموس بين مستويات التصدير والتوريد، حيث تمثل الصناعات الغذائية أكثر من 38% من الصادرات التونسية نحو السوق الأردنية، في حين تتصدر الأدوية والمستلزمات الطبية قائمة الواردات التونسية من الأردن بنسبة تفوق 63%.ورغم هذا التطور، لا تزال هناك فرص تصديرية غير مستغلة تُقدر بنحو 40 مليون دينار، يسعى الفاعلون الاقتصاديون لاقتناصها من خلال مثل هذه التظاهرات