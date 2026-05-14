البريد التونسي يصدر سلسلة من أربعة طوابع بريدية حول حرف تقليدية من تونس”

أصدر البريد التونسي الخميس سلسلة من أربعة طوابع بريدية جديدة تحت عنوان "حرف تقليدية من تونس"، وذلك في إطار مزيد التعريف بالحِرَف التقليدية في بلادنا.وتم تخصيص هذه السلسلة لفنّ التزويق على الخزف ودقّة النحت والنقش على الزجاج، وفق بلاغ صادر عن البريد التونسي.وأفاد البريد التونسي أنّ هذه الطوابع البريدية والمنتوجات التابعة لها تُعرض للبيع ابتداء من اليوم 14 ماي 2026 بجميع مكاتب البريد، كما يمكن اقتناؤها عن بُعد عبر شبكة الإنترنت من خلال النفاذ إلى الموقع www.e-stamps.poste.tn.وتندرج هذه المبادرة ضمن جهود التعريف بالتراث الوطني ودعم الحرف التقليدية والمحافظة عليها، عبر توثيقها وتثمينها من خلال الإصدارات البريدية.