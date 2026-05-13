ولاية تونس: جلسة عمل حول الاستعدادات الخاصة بالامتحانات الوطنية

تمحورت جلسة عمل انعقدت، الاربعاء، بإشراف والي تونس عماد بوخريص، حول الاستعدادات الخاصة بالامتحانات الوطنية (الباكالوريا وشهادتي ختم التعليم الأساسي العام والتقني ومناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية)، 2025-2026.وأفضت الجلسة بعد التداول والنقاش، وفق ما ورد على الصفحة الرسمية لولاية تونس، إلى الاتفاق على جملة من التوصيات من أهمها، الاستعداد البيداغوجي من خلال التداول في رزنامة الامتحانات وضبط وتحديد مراكز الاختبارات ومراكز التجميع ومراكز الإصلاح، وإرساء منظومة أمنية محكمة لتأمين مراكز الامتحانات ومسالك الإيداع والتجميع والإصلاح، وتكثيف الحملات الأمنية أمام مراكز الامتحانات.كما تم الاتفاق على تكوين لجان محلية للقيام بزيارات تفقد لمختلف المراكز بالتنسيق مع المعتمدين والكتاب العامين للبلديات والمصالح الأمنية ومصالح الحماية المدنية والمندوبيات الجهوية للتربية والشباب والرياضة، للوقوف على الإخلالات والنقائص والتأكيد على ضرورة المعالجة الفورية لذلك، إلى جانب تعهد مصالح البلديات بالتدخل بمحيط المؤسسات التربوية التي سيتم استغلالها كمراكز للامتحانات وتنظيم حملات نظافة استثنائية.وأوصى المشاركون في الجلسة أيضا، بمنع كافة أشكال الانتصاب الفوضوي أمام مراكز الامتحانات وإلغاء جميع الأشغال بها خلال فترة الامتحانات، فضلا عن تعهد إقليم الشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه واتصالات تونس وشركة نقل تونس باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان حسن سير الإمتحانات وإنجاحها.وأكد والي تونس ضرورة العمل على توفير مناخ عام يساعد على تحقيق النجاح والتميز واستمرارية سير الامتحانات الوطنية في أفضل الظروف، والتنسيق بين جميع الهياكل والمصالح المحلية والجهوية لتذليل الصعوبات.وحضر الجلسة، المعتمدة الأولى للولاية والمعتمدون، ورئيسة دائرة الشؤون الاجتماعية والثقافية المكلفة بالملف بالولاية، وممثلون عن المصالح العسكرية والأمنية المعنية والحماية المدنية، والكتاب العامون المكلفون بتسيير شؤون البلديات، والإدارات الجهوية والمندوبيات الجهوية للتربية تونس1 والتربية تونس2 والصحة والنقل والشباب والرياضة والمرأة والأسرة، وممثلون عن البلديات مرجع النظر والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والشركة التونسية للكهرباء والغاز واتصالات تونس وشركة النقل بتونس.