بن عروس: قافلة صحية بيطرية لتلقيح الماشية ضد الأمراض المعدية بمناطق جبل الرصاص والقنة والزاوية من معتمدية مرناق

نظّمت المصالح البيطرية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ببن عروس، اليوم الأربعاء، في اطار الاحتفال بالعيد الوطني للفلاحة، قافلة صحية بيطرية لتلقيح الماشية ضد الامراض المعدية شملت كلّا من مناطق جبل الرصاص، والقنة، والزاوية من معتمدية مرناق.وأوضحت رئيسة دائرة الإنتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ببن عروس، فاطمة السلامي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ القافلة تضم 7 فرق عمل بيطرية ميدانية تشمل في تركيبتها أطباء بيطريين من القطاعين العام والخاص، ويأتي تنظيمها في سياق مواصلة الحملة الوطنية لتلقيح القطيع، والعمل الميداني الدوري لفرق المراقبة الصحية البيطرية لمتابعة حالة القطيع، والحفاظ على الثروة الحيوانية وتحصينها من الأمراض المعدية ضمانا للتغذية السليمة والامنة، الى جانب تقديم نصائح مباشرة للمربين للحفاظ على الصحة الحيوانية وارشادهم الى سبل المتابعة الصحية للقطيع.وأبرزت السعيدي أنه تنفيذا للاستراتيجية الوطنية الوقائية والاستباقية لحماية الثروة الحيوانية، بلغ عدد التلاقيح التي شملت الأبقار، منذ انطلاق الحملة الوطنية لتلقيح القطيع يوم 23 مارس 2026 والى حدود اليوم، 5800 تلقيحا ضد أمراض الحمى القلاعية الأحادي والثلاثي، ومرض الجلد العقدي، بنسبة تغطية إجمالية وصلت الى 95 بالمائة من العدد الإجمالي لقطيع الابقار بالجهة.كما بلغ عدد التلاقيح المنجزة بالنسبة لقطيع الأغنام في اطار ذات الحملة 57000 تلقيحا ضد امراض الحمى القلاعية، والجدري، وطاعون الأغنام، وذلك بنسبة تغطية بلغت 70 بالمائة من إجمالي القطيع.أمّا في ما يتعلق بقطيع الماعز، فقد بلغت نسبة التغطية بالتلاقيح ضد أمراض الحمى القلاعية، والجدري، وطاعون الماعز، 74 بالمائة من اجمالي القطيع الموجود بالجهة، أي ما يعادل 9000 رأس ماعز.ودعت السعيدي المربين المتخلفين عن حملة التلقيح، التي تتواصل الى غاية موفى شهر جوان المقبل والمدرجين ضمن نظام التوكيل الصحي، الى تسجيل أسمائهم بالدائرة الفرعية للإنتاج الحيواني مرجع النظر (مرناق ، المحمدية ، حمام الانف) قصد تلقيح مواشيهم ضد الامراض المعدية.