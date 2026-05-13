JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 22:38 Tunis

جمعية "أصوات نساء" توقع اتفاقية شراكة مع كلية العلوم القانونية والاقتصادية والتصرف بجندوبة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5cc6dd9f5fd324.00061308_enhikqjpfmglo.jpg>
Bookmark article    Publié le Mercredi 13 Mai 2026 - 22:38 قراءة: 0 د, 33 ث
      
وقعت جمعية "أصوات نساء"، على اتفاقية شراكة مع كلية العلوم القانونية والاقتصادية والتصرف بجندوبة، تندرج في اطار العمل على دعم العمل النسوي داخل الفضاء الجامعي.

وتهدف هذه الاتفاقية، وفق بلاغ صادر الاربعاء عن جمعية "أصوات نساء"، إلى إحداث نادي نسوي طلابي صلب الكلية يوفّر فضاء للحوار والتبادل والتفكير الجماعي حول قضايا المساواة وحقوق النساء ومناهضة جميع أشكال العنف ضد النساء.


وتتنزل هذه الشراكة في سياق تعزيز العمل مع الطالبات ودعم المبادرات النسوية داخل الجامعة، من أجل تشجيع مشاركتهن في مختلف الأنشطة الثقافية والتوعوية.


كما ستنطلق بداية من السنة الجامعية القادمة 2026-2027 سلسلة من الأنشطة والبرامج الموجّهة لطالبات جامعة جندوبة، بهدف دعم قدراتهنّ وخلق فضاءات آمنة للنقاش والتعلّم والتبادل، وفق ذات المصدر.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 329210

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 13 ماي 2026 | 26 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:00
19:20
16:04
12:23
05:14
03:32
الرطــوبة:
% 63
Babnet
Babnet26°
18° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet18°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
26°-18
28°-15
27°-17
22°-16
23°-16
  • Avoirs en devises 25868,6
  • (13/05)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,39810 DT
  • (13/05)
  • 1 $ = 2,87717 DT
  • Solde Compte du Trésor     (12/05)     2695,9 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (12/05)   28100 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>