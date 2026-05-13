جمعية "أصوات نساء" توقع اتفاقية شراكة مع كلية العلوم القانونية والاقتصادية والتصرف بجندوبة

وقعت جمعية "أصوات نساء"، على اتفاقية شراكة مع كلية العلوم القانونية والاقتصادية والتصرف بجندوبة، تندرج في اطار العمل على دعم العمل النسوي داخل الفضاء الجامعي.وتهدف هذه الاتفاقية، وفق بلاغ صادر الاربعاء عن جمعية "أصوات نساء"، إلى إحداث نادي نسوي طلابي صلب الكلية يوفّر فضاء للحوار والتبادل والتفكير الجماعي حول قضايا المساواة وحقوق النساء ومناهضة جميع أشكال العنف ضد النساء.وتتنزل هذه الشراكة في سياق تعزيز العمل مع الطالبات ودعم المبادرات النسوية داخل الجامعة، من أجل تشجيع مشاركتهن في مختلف الأنشطة الثقافية والتوعوية.كما ستنطلق بداية من السنة الجامعية القادمة 2026-2027 سلسلة من الأنشطة والبرامج الموجّهة لطالبات جامعة جندوبة، بهدف دعم قدراتهنّ وخلق فضاءات آمنة للنقاش والتعلّم والتبادل، وفق ذات المصدر.