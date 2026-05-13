الكرة الطائرة: سعيدية سيدي بوسعيد يتوّج بكأس الجامعة

توّج سعيدية سيدي بوسعيد بلقب النسخة السادسة من مسابقة كأس الجامعة بعد فوزه في المباراة الفاصلة على النادي الأولمبي القليبي بنتيجة 3 - 1.

وجاءت تفاصيل الأشواط الأربعة بـواقع 25-23، 25-19، 17-25 و25-22

وبهذا الانتصار يستقر سجل التتويجات في هذه المسابقة منذ انطلاقها في موسم 2021-2020 عند ناديين فقط، حيث عززت السعيدية صدارتها بـ 4 ألقاب حققتها في مواسم (2021، 2022، 2024، و2026). في المقابل، يمتلك فريق مولودية بوسالم لقبين في رصيده حققهما خلال موسمي 2023 و2025.