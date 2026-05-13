JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 20:45 Tunis

الكرة الطائرة: سعيدية سيدي بوسعيد يتوّج بكأس الجامعة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6a04d1e8db2d87.30519721_ogjkmehfpliqn.jpg>
Bookmark article    Publié le Mercredi 13 Mai 2026 - 20:31 قراءة: 0 د, 24 ث
      
توّج سعيدية سيدي بوسعيد بلقب النسخة السادسة من مسابقة كأس الجامعة بعد فوزه في المباراة الفاصلة على النادي الأولمبي القليبي بنتيجة 3 - 1.
وجاءت تفاصيل الأشواط الأربعة بـواقع  25-23، 25-19، 17-25 و25-22   
وبهذا الانتصار يستقر سجل التتويجات في هذه المسابقة منذ انطلاقها في موسم 2021-2020 عند ناديين فقط، حيث عززت السعيدية صدارتها بـ 4 ألقاب حققتها في مواسم (2021، 2022، 2024، و2026). في المقابل، يمتلك فريق مولودية بوسالم لقبين في رصيده حققهما خلال موسمي 2023 و2025.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 329233

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 13 ماي 2026 | 26 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:00
19:20
16:04
12:23
05:14
03:32
الرطــوبة:
% 63
Babnet
Babnet26°
19° Babnet
الــرياح:
4.63 كم/س
Babnet
Babnet18°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
26°-18
28°-15
27°-17
22°-16
23°-16
  • Avoirs en devises 25868,6
  • (13/05)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,39810 DT
  • (13/05)
  • 1 $ = 2,87717 DT
  • Solde Compte du Trésor     (12/05)     2695,9 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (12/05)   28100 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>