JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 19:38 Tunis

النظر في ملفات الدراسات الفنية لعدد من المشاريع البلدية محور اجتماع ببلدية تونس

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6a04b7a6e97537.32151075_ogmfinjlpkehq.jpg>
Bookmark article    Publié le Mercredi 13 Mai 2026 - 18:39 قراءة: 0 د, 43 ث
      
عقدت اللجنة الفنية للبنايات المدنية ببلدية تونس، اليوم الأربعاء بقصر البلدية بالقصبة، اجتماعا بإشراف المكلفة بتسيير بلدية تونس سماح دلدول، خصص للنظر في ملفات الدراسات الفنية الخاصة بعدد من المشاريع.

ويندرج هذا الاجتماع، الذي واكبته المصالح البلدية المعنية والمهندسين المعماريين المكلفين بإعداد تصاميم المشاريع البلدية وممثل عن المندوبية الجهوية للرياضة بتونس، في إطار الحرص على تسريع وتيرة إنجاز المشاريع البلدية ذات الأولوية، وتحسين البنية التحتية والمرافق العمومية لخدمة المتساكنين، مع الالتزام بالمعايير الفنية والهندسية المعتمدة، ، وفق بلاغ نشرته بلدية تونس.


وتم خلال الاجتماع النظر في ملفات الدراسات الفنية الخاصة بالمشاريع التالية:


- مشروع بناء وتهيئة الورشات البلدية.
- مشروع بناء جناح بيع الدواجن والأسماك بالسوق البلدي الكائن بحي الزهور الخامس بالدائرة البلدية الحرايرية.
- مشروع تهيئة بالمركب الرياضي بباب العسل.
- مشروع تهيئة مركب الهلال الرياضي.
- مشروع بناء قاعة للرياضات الفردية بسيدي البشير .
- مشروع تهيئة دار الشباب برأس الطابية.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 329225

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 13 ماي 2026 | 26 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:00
19:20
16:04
12:23
05:14
03:32
الرطــوبة:
% 56
Babnet
Babnet26°
21° Babnet
الــرياح:
9.26 كم/س
Babnet
Babnet18°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
26°-18
28°-15
26°-18
23°-16
23°-16
  • Avoirs en devises 25868,6
  • (13/05)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,39810 DT
  • (13/05)
  • 1 $ = 2,87717 DT
  • Solde Compte du Trésor     (12/05)     2695,9 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (12/05)   28100 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>