النظر في ملفات الدراسات الفنية لعدد من المشاريع البلدية محور اجتماع ببلدية تونس

عقدت اللجنة الفنية للبنايات المدنية ببلدية تونس، اليوم الأربعاء بقصر البلدية بالقصبة، اجتماعا بإشراف المكلفة بتسيير بلدية تونس سماح دلدول، خصص للنظر في ملفات الدراسات الفنية الخاصة بعدد من المشاريع.ويندرج هذا الاجتماع، الذي واكبته المصالح البلدية المعنية والمهندسين المعماريين المكلفين بإعداد تصاميم المشاريع البلدية وممثل عن المندوبية الجهوية للرياضة بتونس، في إطار الحرص على تسريع وتيرة إنجاز المشاريع البلدية ذات الأولوية، وتحسين البنية التحتية والمرافق العمومية لخدمة المتساكنين، مع الالتزام بالمعايير الفنية والهندسية المعتمدة، ، وفق بلاغ نشرته بلدية تونس.- مشروع بناء وتهيئة الورشات البلدية.- مشروع بناء جناح بيع الدواجن والأسماك بالسوق البلدي الكائن بحي الزهور الخامس بالدائرة البلدية الحرايرية.- مشروع تهيئة بالمركب الرياضي بباب العسل.- مشروع تهيئة مركب الهلال الرياضي.- مشروع بناء قاعة للرياضات الفردية بسيدي البشير .- مشروع تهيئة دار الشباب برأس الطابية.