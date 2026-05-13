توقيع مذكرة تفاهم بين مرصد الصحراء والساحل والمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة

وقع مرصد الصحراء والساحل والمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة، مذكرة تفاهم بهدف تعزيز تعاونهما من أجل تحقيق تنمية مستدامة وقادرة على الصمود لفائدة سكان المناطق الجافة ، اليوم الأربعاء في تونس.ووفق بلاغ صادر عن مرصد الصحراء والساحل، تسعى المنظمتان من خلال هذه الشراكة إلى تعزيز التزامهما المشترك بدعم البحث الزراعي، والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، وتقوية القدرات العلمية لفائدة سكان المناطق الجافة في إفريقيا والشرق الأوسط.وتهدف مذكرة التفاهم إلى إرساء تعاون منظم بين المؤسستين في مجالي البحث والتنمية، من خلال وضع إطار مشترك لتصميم وتنفيذ مشاريع مشتركة، وتعبئة التمويلات من الجهات المانحة الدولية، وتبادل الخبرات التقنية.كما ينص الاتفاق على تنظيم تبادلات منتظمة بين الباحثين والطلبة والخبراء من الجانبين، إضافة إلى تنظيم ورشات تدريب ومؤتمرات متخصصة بشكل مشترك.وتحدد المذكرة إطار عمل يركّز على أبرز التحديات التي تواجه المناطق الجافة في إفريقيا والشرق الأوسط، لا سيما مكافحة التصحر، والحفاظ على التنوع البيولوجي، والإدارة المستدامة للأراضي والموارد المائية، والتكيف مع آثار التغير المناخي، وتعزيز القدرات البشرية والعلمية.يذكر أن مرصد الصحراء والساحل، الذي تأسس سنة 1992، يرافق البلدان الإفريقية في مجال الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية في ظل الضغوط المتزايدة الناتجة عن التغير المناخي فيما يركز المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة، الذي أُنشئ سنة 1975، جهوده، على تحسين ظروف العيش في المناطق الجافة من خلال البحث الزراعي، والحفاظ على الموارد الوراثية النباتية، وتعزيز القدرات البشرية.