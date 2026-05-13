رئيس مجلس نواب الشعب يودّع رئيس مجلس العموم الكندي والوفد البرلماني المرافق له

ودّع رئيس مجلس نواب الشعب، إبراهيم بودربالة اليوم الاربعاء، رئيس مجلس العموم الكندي فرانسيس سكارباليجيا، والوفد البرلماني المرافق له، وذلك في ختام الزيارة الرسمية التي أدّاها الوفد إلى تونس من 10 إلى 13 ماي الجاري، والتي تخلّلتها سلسلة من اللقاءات وجلسات العمل التي مثّلت مناسبة متجدّدة لتأكيد متانة علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين البلدين.وحسب بلاغ للمجلس نوّه بودربالة بما اتّسمت به هذه الزيارة من روح إيجابية وحوار بنّاء، مؤكّدًا الحرص المشترك على مزيد تعزيز التعاون البرلماني وتبادل الخبرات والتجارب بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.وعبّر عن تقديره لما أبداه الوفد الكندي من اهتمام بدعم علاقات التعاون الثنائي وتطويرها في مختلف المجالات، متمنيًا لهم عودة موفّقة إلى بلادهم.من جانبه، أعرب رئيس مجلس العموم الكندي عن شكره لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكّدًا تطلّعه إلى مزيد دعم علاقات التعاون والشراكة بين المؤسستين التشريعيتين في البلدين.وكان كانسكارباليجيا أكد اعتزازه بزيارة تونس، منوّهًا بمتانة علاقات الصداقة التي تجمع البلدين، والقائمة على الاحترام المتبادل والتعاون البنّاء، مشددا على حرص كندا على الارتقاء بهذه العلاقات إلى مستويات أرفع، عبر توسيع مجالات الشراكة وتعميقها، لا سيما في ميادين التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا والاستثمار.كما أبرز ما تزخر به تونس من كفاءات بشرية عالية وموقع استراتيجي متميّز يجعلها جسرا يربط الفضاءين الإفريقي والمتوسطي، معتبرًا أنّ ذلك يوفّر أرضية ملائمة لتطوير شراكات نوعية ومستدامة بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين، وذلك خلال جلسة عمل انعقدت بمقر البرلمان يوم 11 ماي ، مع أعضاء مجموعة التعاون البرلماني مع بلدان القارة الأمريكيّة بإشراف رئيس مجلس النواب.وشدّد في هذا السياق على أهمية توفير بيئة محفّزة للاستثمار، قائمة على الابتكار وتبادل الخبرات، بما يعزّز المبادرات المشتركة ويدعم ديناميكية التعاون الثنائي.