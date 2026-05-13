Babnet

نابل: ضبط جملة من الإجراءات الوقائية لحماية الثروة الفلاحية والغابية من الحرائق (رئيس دائرة الغابات)

Publié le Mercredi 13 Mai 2026 - 19:31
      
في إطار التوقي من خطر الحرائق لصائفة سنة 2026، اتّخذت دائرة الغابات التابعة للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بنابل جملة من الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة لحماية الثروة الفلاحية والغابية من الحرائق، وفق ما ذكره، اليوم الأربعاء، رئيس دائرة الغابات، محمد الهادي سليماني، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وأضاف المصدر ذاته أنه من المبرمج صيانة حوالي 200 كم من المسالك الغابية موزعة على كامل المساحة الغابية بالجهة، بالإضافة الى معالجة الأضرار الناجمة عن الفيضانات الأخيرة، خاصة بالمسالك الغابية بالرتيبة من معتمدية تاكلسة، وجبل سيدي عبد الرحمان بمعتمدية الميدة، وبرمجة صيانة القواطع النارية والمعدات الموجودة على ذمة دائرة الغابات، وتنظيم حصص الاستمرار.
وأشار إلى أنه تم في هذا الإطار عقد جلسة بتاريخ 8 ماي الجاري بمقر الولاية، تم التأكيد خلالها على حسن الاستعداد اللوجستي بإحصاء المعدات، وضبط الإمكانيات البشرية للتدخل بصفة فورية، والمحافظة على الغابات من الحرائق، وصيانة المسالك الفلاحية والغابية، وحماية المحاصيل الزراعية، وصيانة آلات الحصاد.

وفي السياق ذاته، أفاد سليماني بأنه تم يوم الاحد الفارط تنظيم حملة نظافة بالشراكة مع جمعية أحباء الطيور بالهوارية بغابة دار شيشو بالهواريّة، وتم التركيز خلالها على تجميع الفضلات العشوائية للتوقي من خطر النيران، داعيا كل شرائح المجتمع إلى الحدّ من القاء الفضلات في الغابات، باعتبارها أحد أسباب الحرائق.
وبخصوص عملية التشجير، أفاد المصدر ذاته بأنه تم، بمعاضدة المجتمع المدني، تشجير حوالي 80 هكتارا من أصل 100 هكتار من المساحات المبرمجة خلال الموسم الفارط، بالإضافة الى برمجة التشجير الغابي على مساحة 100 هكتار خلال السنة الحالية، مشيرا إلى القيام بعملية تشجير بمعتمدية منزل بوزلفة بالشراكة مع شركات وجمعيات في إطار المسؤولية المجتمعية البيئية.
 وأضاف أنّ القطاع الغابي بولاية نابل يمتد على 61 ألف هكتار، 80 بالمائة منها غابات دولية و20 بالمائة غابات خاصة، وتتوزع إلى ثلثين غابات طبيعية وثلث غابات اصطناعية، كما تلعب هذه الغابات دورا هاما في حماية الشريط الساحلي من الانجراف والتصحر البحري، سيما وأنّها تضم حدائق هامة منها محمية جبل الحمامات، والحديقة الوطنية بزمبرة زمبرتة، إضافة الى محمية الخفافيش بالهوارية.    
