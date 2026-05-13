بطولة تونس المفتوحة للتنس: التونسي اسكندر المنصوري يودّع منافسات الزوجي من الدور ثمن النهائي

ودّع التونسي اسكندر المنصوري منافسات الزوجي لبطولة تونس المفتوحة للتنس ذات الـ 75 نقطة والمصنفة ضمن دورات التحدي، من الدور ثمن النهائي اثر خسارته اليوم الاربعاء رفقة شريكه الهولندي يارنو يانس أمام الثنائي المتألف من الايطالي سيمون أغوستيني والأرجنتيني فرانكو ريبيرو بمجموعتين دون رد.

وجاءت تفاصيل أشواط المباراة، التي أقيمت بملاعب نادي التنس بتونس، بواقع 4-6 و2-6.