JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 16:32 Tunis

بطولة افريقيا لرفع الأثقال: شيماء الرحموني تتوج بـ 3 ميداليات ذهبية وتونس ترفع رصيدها الى 12 ميدالية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6a049a4da82a38.62039697_inlpgkeomhjqf.jpg>
Bookmark article    Publié le Mercredi 13 Mai 2026 - 16:32 قراءة: 1 د, 3 ث
      
تألقت الرباعة التونسية شيماء الرحموني، اليوم الأربعاء، بعد تتويجها بـ3 ميداليات ذهبية ضمن منافسات بطولة إفريقيا لرفع الأثقال 2026 المقامة بمدينة الإسماعيلية والمتواصلة إلى غاية 17 ماي الجاري.

وجاءت ذهبيات الرحموني في وزن 63 كلغ، حيث أحرزت:


* ذهبية الخطف برفع 91 كلغ
* ذهبية النتر برفع 111 كلغ

* ذهبية المجموع بـ202 كلغ

وفي منافسات الذكور، أحرز الرباع التونسي إدريس الورثي برونزية الخطف بعد رفع 108 كلغ، إضافة إلى برونزية المجموع بـ232 كلغ في وزن 60 كلغ.

كما توج مواطنه أمان الله البريني ببرونزية النتر بعد رفع 131 كلغ في الوزن ذاته.

12 ميدالية لتونس

وبذلك ارتفعت حصيلة المشاركة التونسية في البطولة إلى 12 ميدالية موزعة على:

الميداليات الذهبية (3)

* شيماء الرحموني – ذهبية الخطف
* شيماء الرحموني – ذهبية النتر
* شيماء الرحموني – ذهبية المجموع

الميداليات الفضية (2)

* ميساء الخضراوي – فضية النتر
* ميساء الخضراوي – فضية المجموع

الميداليات البرونزية (7)

* ميساء الخضراوي – برونزية الخطف
* آية العوادي – برونزية الخطف
* آية العوادي – برونزية النتر
* آية العوادي – برونزية المجموع
* إدريس الورثي – برونزية الخطف
* إدريس الورثي – برونزية المجموع
* أمان الله البريني – برونزية النتر

ويشارك المنتخب التونسي للأكابر بخمسة رباعين، مقابل ثماني رباعات ضمن منتخب الكبريات في هذه البطولة القارية.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 329209

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 13 ماي 2026 | 26 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:00
19:20
16:04
12:23
05:14
03:32
الرطــوبة:
% 36
Babnet
Babnet26°
26° Babnet
الــرياح:
11.32 كم/س
Babnet
Babnet17°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
26°-17
28°-15
26°-18
23°-16
23°-16
  • Avoirs en devises 25733,7
  • (12/05)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,40455 DT
  • (12/05)
  • 1 $ = 2,87022 DT
  • Solde Compte du Trésor     (12/05)     2695,9 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (12/05)   28100 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>