بطولة افريقيا لرفع الأثقال: شيماء الرحموني تتوج بـ 3 ميداليات ذهبية وتونس ترفع رصيدها الى 12 ميدالية
تألقت الرباعة التونسية شيماء الرحموني، اليوم الأربعاء، بعد تتويجها بـ3 ميداليات ذهبية ضمن منافسات بطولة إفريقيا لرفع الأثقال 2026 المقامة بمدينة الإسماعيلية والمتواصلة إلى غاية 17 ماي الجاري.
وجاءت ذهبيات الرحموني في وزن 63 كلغ، حيث أحرزت:
* ذهبية الخطف برفع 91 كلغ
* ذهبية النتر برفع 111 كلغ
* ذهبية المجموع بـ202 كلغ
وفي منافسات الذكور، أحرز الرباع التونسي إدريس الورثي برونزية الخطف بعد رفع 108 كلغ، إضافة إلى برونزية المجموع بـ232 كلغ في وزن 60 كلغ.
كما توج مواطنه أمان الله البريني ببرونزية النتر بعد رفع 131 كلغ في الوزن ذاته.
12 ميدالية لتونسوبذلك ارتفعت حصيلة المشاركة التونسية في البطولة إلى 12 ميدالية موزعة على:
الميداليات الذهبية (3)* شيماء الرحموني – ذهبية الخطف
* شيماء الرحموني – ذهبية النتر
* شيماء الرحموني – ذهبية المجموع
الميداليات الفضية (2)* ميساء الخضراوي – فضية النتر
* ميساء الخضراوي – فضية المجموع
الميداليات البرونزية (7)* ميساء الخضراوي – برونزية الخطف
* آية العوادي – برونزية الخطف
* آية العوادي – برونزية النتر
* آية العوادي – برونزية المجموع
* إدريس الورثي – برونزية الخطف
* إدريس الورثي – برونزية المجموع
* أمان الله البريني – برونزية النتر
ويشارك المنتخب التونسي للأكابر بخمسة رباعين، مقابل ثماني رباعات ضمن منتخب الكبريات في هذه البطولة القارية.
