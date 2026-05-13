بطولة افريقيا لرفع الأثقال: شيماء الرحموني تتوج بـ 3 ميداليات ذهبية وتونس ترفع رصيدها الى 12 ميدالية

12 ميدالية لتونس



الميداليات الذهبية (3)



الميداليات الفضية (2)



الميداليات البرونزية (7)



تألقت الرباعة التونسية شيماء الرحموني، اليوم الأربعاء، بعد تتويجها بـضمن منافسات بطولة إفريقيا لرفع الأثقال 2026 المقامة بمدينة الإسماعيلية والمتواصلة إلى غاية 17 ماي الجاري.وجاءت ذهبيات الرحموني في وزن، حيث أحرزت:برفعبرفعبـوفي منافسات الذكور، أحرز الرباع التونسي إدريس الورثي برونزية الخطف بعد رفع، إضافة إلى برونزية المجموع بـفي وزن 60 كلغ.كما توج مواطنه أمان الله البريني ببرونزية النتر بعد رفعفي الوزن ذاته.وبذلك ارتفعت حصيلة المشاركة التونسية في البطولة إلىموزعة على:* شيماء الرحموني – ذهبية الخطف* شيماء الرحموني – ذهبية النتر* شيماء الرحموني – ذهبية المجموع* ميساء الخضراوي – فضية النتر* ميساء الخضراوي – فضية المجموع* ميساء الخضراوي – برونزية الخطف* آية العوادي – برونزية الخطف* آية العوادي – برونزية النتر* آية العوادي – برونزية المجموع* إدريس الورثي – برونزية الخطف* إدريس الورثي – برونزية المجموع* أمان الله البريني – برونزية النترويشارك المنتخب التونسي للأكابر بخمسة رباعين، مقابل ثماني رباعات ضمن منتخب الكبريات في هذه البطولة القارية.