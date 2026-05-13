الدورة 15 لصالون المشاريع السكنية والتمويل من 11 إلى 13 جوان 2026 بقصر المؤتمرات بتونس

يستعد قصر المؤتمرات بالعاصمة لاحتضان الدورة الخامسة عشرة لصالون المشاريع السكنية والتمويل والتجهيز (برومو ايمو) "، وذلك خلال الفترة الممتدة من 11 إلى 13 جوان 2026، بمشاركة واسعة من الفاعلين في قطاع البعث العقاري والمؤسسات المالية.وتهدف هذه التظاهرة السنوية، التي ينظمها المركز التونسي للمعارض والمؤتمرات، إلى تجميع مختلف المتدخلين في منظومة السكن في فضاء واحد، مما يتيح للزوار والباحثين عن مساكن فرصة الاطلاع على أحدث المشاريع العقارية المعروضة، ومقارنة العروض التمويلية المتاحة من قبل البنوك وشركات الإيجار المالي المشاركة.ويتضمن برنامج الدورة الحالية أجنحة متنوعة تشمل اختصاصات البعث العقاري (السكن الفاخر والسكن الاقتصادي والمحلات التجارية)، والتمويل البنكي، إضافة إلى قطاع تجهيز المساكن الذي يضم أحدث تقنيات المصاعد، أنظمة الحماية وحلول النجارة والإضاءة الحديثة.كما يسعى الصالون في نسخته الجديدة إلى تسليط الضوء على الإشكاليات الراهنة لقطاع السكن في تونس، لاسيما المتعلقة بتطور أسعار العقارات وحلول التمويل الميسرة، بما في ذلك البرامج المدعمة مثل "المسكن الأول"، وذلك في ظل التحديات المرتبطة بكلفة البناء والتحولات التي يشهدها السوق العقاري الوطني.