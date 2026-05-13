يوم دراسي حول مهن العمارة المعاصرة يوم 22 ماي 2026 بمقر الارشيف الوطني بتونس

ينظم، مخبر الاثار والعمارة المغاربية التابع لكلية الاداب والفنون والانسانيات بمنوبة (جامعة منوبة)، يوما دراسيا بعنوان "مهن العمارة في الفترة المعاصرة ... مناهج وآفاق"، وذلك يوم 22 ماي 2026 بمقر الارشيف الوطني بتونس.

ويعد هذا اليوم الدراسي، الذي ينتظم بالشراكة مع الارشيف الوطني وعدد من مخابر البحث والمؤسسات الوطنية، فرصة هامة لاثراء النقاش حول إشكاليات صون وترميم وإعادة توظيف المباني المعاصرة باعتبارها جزءا من الذاكرة المعمارية والتحولات الحضرية الحديثة.


ويهدف هذا اللقاء العلمي إلى إعادة قراءة التحولات التي شهدتها مهن العمارة خلال القرنين التاسع عشر والعشرين من خلال تسليط الضوء على تداخل مجالات الإبداع والتقنية والحرفية والإدارة وصناعة المجال الحضري.


ويشارك في هذا الحدث ثلة من الباحثين والمهنيين لتبادل الرؤى حول الإشكاليات الراهنة في مجال العمارة وأدوار مختلف الفاعلين في الحقل المعماري من معماريين ومهندسين ومخططين حضريين ومقاولين وحرفيين وفنانين زخرفيين، وذلك في ظل تطور الممارسة المهنية خاصة في الفضاءين المتوسطي والمغاربي.
