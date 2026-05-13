JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 14:56 Tunis

قبلي: وقفة احتجاجية لعدد من اعوان شركة البستنة للمطالبة بتفعيل الاتفاقيات حول التغطية الاجتماعية والاجور

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/617156f7f143f3.15410615_gohnjefilpmqk.jpg>
Bookmark article    Publié le Mercredi 13 Mai 2026 - 13:34 قراءة: 0 د, 40 ث
      
نفّذ عدد من أعوان شركة البيئة والغراسات والبستنة، صباح اليوم الاربعاء، وقفة احتجاجية امام مقر الولاية، للمطالبة بتنفيذ الاتفاقيات المتعلقة أساسا بالتغطية الاجتماعية وتفعيل الزيادات في الأجور، وفق الكاتب العام للنقابة الأساسية لاطارات واعوان شركة البستنة الهادي لحمر.
وأوضح المصدر ذاته لصحفي "وات" انّ التحرك الاحتجاجي لليوم يندرج في اطار سلسلة من التحركات النقابية على خلفية تأخر حلحلة ملف شركة البستنة خاصة عقب ما وعد به رئيس البرلمان بالتحاور مع الأطراف المتداخلة حول هذا الملف والعمل على التوصّل الى اتفاقات تراعي حقوق العملة.
واشار لحمر الى ان الإشكاليات حول ملف شركة البستنة تتعلق أساسا بتصنيف الشركة وسن قانون أساسي لها مع تحيين شبكة الأجور على غرار القطاع العام إضافة الى تفعيل الزيادات فضلا عن تسوية وضعية العملة تجاه الصناديق الاجتماعية وتعيين رئيس مدير عام للشركة تفاديا للذبذة المسجلة في عملية تسييرها منذ تاسيسها.

   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 329199

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 13 ماي 2026 | 26 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:00
19:20
16:04
12:23
05:14
03:32
الرطــوبة:
% 34
Babnet
Babnet27°
27° Babnet
الــرياح:
10.8 كم/س
Babnet
Babnet17°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
27°-17
28°-15
26°-18
23°-16
23°-16
  • Avoirs en devises 25733,7
  • (12/05)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,40455 DT
  • (12/05)
  • 1 $ = 2,87022 DT
  • Solde Compte du Trésor     (11/05)     2814,4 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (11/05)   28134 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>