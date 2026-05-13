قبلي: وقفة احتجاجية لعدد من اعوان شركة البستنة للمطالبة بتفعيل الاتفاقيات حول التغطية الاجتماعية والاجور

نفّذ عدد من أعوان شركة البيئة والغراسات والبستنة، صباح اليوم الاربعاء، وقفة احتجاجية امام مقر الولاية، للمطالبة بتنفيذ الاتفاقيات المتعلقة أساسا بالتغطية الاجتماعية وتفعيل الزيادات في الأجور، وفق الكاتب العام للنقابة الأساسية لاطارات واعوان شركة البستنة الهادي لحمر.وأوضح المصدر ذاته لصحفي "وات" انّ التحرك الاحتجاجي لليوم يندرج في اطار سلسلة من التحركات النقابية على خلفية تأخر حلحلة ملف شركة البستنة خاصة عقب ما وعد به رئيس البرلمان بالتحاور مع الأطراف المتداخلة حول هذا الملف والعمل على التوصّل الى اتفاقات تراعي حقوق العملة.واشار لحمر الى ان الإشكاليات حول ملف شركة البستنة تتعلق أساسا بتصنيف الشركة وسن قانون أساسي لها مع تحيين شبكة الأجور على غرار القطاع العام إضافة الى تفعيل الزيادات فضلا عن تسوية وضعية العملة تجاه الصناديق الاجتماعية وتعيين رئيس مدير عام للشركة تفاديا للذبذة المسجلة في عملية تسييرها منذ تاسيسها.