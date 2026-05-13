بطولة إفريقيا لرفع الأثقال: ثلاث برونزيات للتونسية آية العوادي

أحرزت الرباعة التونسية آية العوادي ثلاث ميداليات برونزية، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات بطولة إفريقيا لرفع الأثقال 2026 المقامة بمدينة الإسماعيلية والمتواصلة إلى غاية 17 ماي الجاري.وجاءت الميداليات الثلاث في وزن، حيث رفعت العواديفي اختصاص الخطف وفي النتر، لتحقق برونزية المجموع بـوعادت الميداليات الذهبية الثلاث للنيجيرية رافياتو لاوال، فيما أحرزت المصرية نورة عصام حلمي الميداليات الفضية.وبهذه النتائج، ارتفعت حصيلة تونس في البطولة إلى، منها، بعد تألق الرباعة التونسية ميساء الخضراوي أمس الثلاثاء بإحرازها فضيتين وبرونزية في وزن 48 كلغ.وكانت الخضراوي قد توجت بفضيتي النتر والمجموع بعد رفع، إلى جانب برونزية الخطف بـويشارك المنتخب التونسي للأكابر في البطولة بخمسة رباعين هم:* أمان الله البريني (60 كلغ)* إدريس الورثي (60 كلغ)* أمين بوحجبة (65 كلغ)* أيوب سالم (79 كلغ)* أيمن باشا (+110 كلغ)فيما يضم منتخب الكبريات:* ميساء الخضراوي (48 كلغ)* تسنيم بن وادة (53 كلغ)* آية العوادي (58 كلغ)* إسراء البجاوي (58 كلغ)* شيماء الرحموني (63 كلغ)* جواهر القاسمي (69 كلغ)* آية حسني (77 كلغ)* زينب الناوي (86 كلغ)