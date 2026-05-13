JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 11:12 Tunis

بطولة إفريقيا لرفع الأثقال: ثلاث برونزيات للتونسية آية العوادي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6a044a10143f34.39212781_qjfghlnmeiopk.jpg>
Bookmark article    Publié le Mercredi 13 Mai 2026 - 10:47 قراءة: 0 د, 58 ث
      
أحرزت الرباعة التونسية آية العوادي ثلاث ميداليات برونزية، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات بطولة إفريقيا لرفع الأثقال 2026 المقامة بمدينة الإسماعيلية والمتواصلة إلى غاية 17 ماي الجاري.

وجاءت الميداليات الثلاث في وزن 58 كلغ، حيث رفعت العوادي 81 كلغ في اختصاص الخطف و107 كلغ في النتر، لتحقق برونزية المجموع بـ188 كلغ.


وعادت الميداليات الذهبية الثلاث للنيجيرية رافياتو لاوال، فيما أحرزت المصرية نورة عصام حلمي الميداليات الفضية.


وبهذه النتائج، ارتفعت حصيلة تونس في البطولة إلى 6 ميداليات، منها 4 برونزيات وفضيتان، بعد تألق الرباعة التونسية ميساء الخضراوي أمس الثلاثاء بإحرازها فضيتين وبرونزية في وزن 48 كلغ.

وكانت الخضراوي قد توجت بفضيتي النتر والمجموع بعد رفع 78 كلغ و137 كلغ، إلى جانب برونزية الخطف بـ59 كلغ.

ويشارك المنتخب التونسي للأكابر في البطولة بخمسة رباعين هم:

* أمان الله البريني (60 كلغ)
* إدريس الورثي (60 كلغ)
* أمين بوحجبة (65 كلغ)
* أيوب سالم (79 كلغ)
* أيمن باشا (+110 كلغ)

فيما يضم منتخب الكبريات:

* ميساء الخضراوي (48 كلغ)
* تسنيم بن وادة (53 كلغ)
* آية العوادي (58 كلغ)
* إسراء البجاوي (58 كلغ)
* شيماء الرحموني (63 كلغ)
* جواهر القاسمي (69 كلغ)
* آية حسني (77 كلغ)
* زينب الناوي (86 كلغ)
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 329194

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 13 ماي 2026 | 26 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:00
19:20
16:04
12:23
05:14
03:32
الرطــوبة:
% 41
Babnet
Babnet26°
26° Babnet
الــرياح:
6.17 كم/س
Babnet
Babnet17°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
26°-17
28°-14
27°-16
18°-16
23°-14
  • Avoirs en devises 25733,7
  • (12/05)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,40455 DT
  • (12/05)
  • 1 $ = 2,87022 DT
  • Solde Compte du Trésor     (11/05)     2814,4 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (11/05)   28134 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>